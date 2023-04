"Das ist die Wahrheit": Ten Hag zählt United-Profis an

Manchester United hat die Chance auf den nächsten Europa-League-Triumph vergeben. Nach dem 0:3 in Sevilla zählte Cheftrainer Erik ten Hag seine Spieler sogar an.

Am vergangenen Donnerstag träumten die Fans von Manchester United mit Anbruch der Schlussviertelstunde zu Recht schon vom nächsten internationalen Titel. Die vermeintlich größten Brocken hatten das Viertelfinale der Europa League erst gar nicht erreicht, ManUnited schaltete Barcelona bereits in den K.-o.-Runden-Play-offs aus, Premier-League-Spitzenreiter Arsenal scheiterte im Achtelfinale dramatisch im Elfmeterschießen an Sporting.

Mit einem 2:0 dank Doppelpacker Marcel Sabitzer gingen die Red Devils gegen die Europa-League-Experten aus Sevilla in die letzten zehn Minuten des Hinspiels. Dann aber lief schief, was nur schief laufen konnte: Wegen zweier Eigentore von Tyrell Malacia und Harry Maguire stand nach dem ersten Vergleich tatsächlich nur ein 2:2 zu Buche. Im Rückspiel patzten diesmal Kapitän Maguire und Keeper David de Gea böse, die das 0:1 und das 0:3 hauptverantwortlich verschuldeten. Der Traum von einer Wiederholung des Triumphs im Jahr 2017 (2:0 im Finale gegen Ajax) ausgeträumt.

Ich denke, das ist inakzeptabel. Erik ten Hag

Mit Blick auf die Statistik kam es allerdings gar nicht so überraschend: Der Spanien-Fluch von Manchester United hält schließlich an. 2017/18 war United auf europäischer Bühne an Sevilla gescheitert, so auch 2019/20 und in diesem Jahr. 2018/19 hieß die Endhaltestelle Barcelona, 2020/21 Villarreal und 2021/22 Atletico Madrid.

Teammanager Erik ten Hag störte sich gar nicht erst am Ergebnis, das wegen eines annullierten Treffers von Lucas Ocampos sogar hätte noch höher ausfallen können. Die Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten war, brachte den Niederländer auf die Palme. "Es geht nicht um spielerische Fähigkeiten, sondern um den Charakter, um Gelassenheit, Lust und Leidenschaft. Sie hatten mehr Siegeswillen, und das kann nicht sein. Ich denke, das ist inakzeptabel", so sein unmissverständliches Urteil.

Ten Hags Mannschaft habe eine "großartige Möglichkeit" einfach so "weggeworfen". "Wir müssen uns selbst die Schuld geben", stellte er bei "BT Sport" klar: "Wir waren nicht gut genug, das war offensichtlich. Ich muss auch den fehlenden Kampf anerkennen, das ist die Wahrheit." Auch wenn diese "hart" anzuerkennen sei.

Scholes glaubt, ten Hag wurden "die Augen geöffnet"

Ten Hag zählte seine Spieler regelrecht an: "Jeder kann sehen, dass die Anforderungen und das Niveau in einem Verein wie Manchester United höher sein müssen", so der 53-Jährige. TV-Experte und United-Legende Paul Scholes sprang dem Niederländer zur Seite: "Ich denke, heute Abend hat ten Hag in Bezug auf einige Spieler die Augen geöffnet. Das ist wahrscheinlich das einzig Gute, was heute herauskam."

Der einstige Mittelfeld-Antreiber, den United am Donnerstagabend in seiner Bestform mehr als gut hätte gebrauchen können, sah ein Spiel, das zeigte, "dass der Kader nicht gut genug ist, wenn man Verletzungen hat". Bruno Fernandes fehlte mit einer Gelbsperre, Top-Torjäger Marcus Rashford verletzungsbedingt. "Dieser Kader kann andere Spiele bewältigen, aber wenn es darauf ankommt, für die ganz großen Spiele, dann ist er nicht gut genug", so Scholes.

Sevilla hat gespielt, als ginge es um alles Owen Hargreaves

Auch Owen Hargreaves schien ernüchtert vom Auftritt und vor allem dem Auftreten der Red Devils. "Sevilla hat gespielt, als ginge es um alles", stellte der ehemalige Bayern-Profi (1997 bis 2007) zu Recht fest: "Das war eine Katastrophe für United."

Die deutlichen Worte ten Hags lassen sich vielleicht auch mit der nächsten Aufgabe für Manchester United erklären. Schon am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) droht womöglich die nächste Titelchance zu platzen: Im FA-Cup-Halbfinale tritt der aktuelle Premier-League-Dritte bei Brighton & Hove Albion an. "Wir brauchen einen riesigen Schritt nach vorne", sagte ten Hag mit Blick aufs Wochenende. United brauche "in allen Bereichen" eine bessere Performance, um die Seagulls zu schlagen.

Ein Versprechen gab Christian Eriksen ab: "Wir wollen zeigen, dass wir besser sind, als wir das heute waren. Wir wollen den Fans und dem Klub etwas zurückgeben." Getroffen vom Viertelfinal-Aus schien der Däne bei dieser Aussage nur bedingt. Ein Sinnbild für Uniteds Auftritt im feurigen Ramon Sanchez Pizjuan.