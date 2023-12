Das ist Deutschlands Kader für die Heim-EM

An diesem Donnerstag hat Bundestrainer Alfred Gislason 35 Spieler für die Heim-EM gemeldet. Nur aus diesem Pool darf er letztlich seinen endgültigen Kader nominieren. Es gibt einige Überraschungen.

Gleich fünf U21-Weltmeister dürfen sich Hoffnungen auf einen Einsatz bei der Heim-EM machen: Unter den 35 Akteuren sind die U21-Weltmeister David Späth, Justus Fischer, Renars Uscins, Nils Lichtlein und Max Beneke.

Auch Routinier Silvio Heinevetter könnte beim Mega-Event im Januar dabei sein. Bundestrainer Alfred Gislason hat am Donnerstag 35 Spieler an die Europäische Handball-Föderation (EHF) gemeldet. Nur aus diesem Pool kann der Isländer kurz vor Weihnachten sein Aufgebot für das Turnier im Januar nominieren.

Hendrik Pekeler fehlt

Weltklasse-Abwehrspieler Hendrik Pekeler fehl dagegen nach seiner Absage wie erwartet, obwohl Gislason sich nach Informationen von handball-world bis zuletzt bei Pekeler Hoffnungen auf ein Umdenken gemacht hatte. Teamkollege Patrick Wiencek findet sich nach seinem Rücktritt ebenfalls nicht im Kader; auch die verletzten Paul Drux und Fabian Wiede sind nicht dabei.

Angeführt wird das Aufgebot von Torhüter Andreas Wolff, Kapitän Johannes Golla, Spielmacher Juri Knorr und Rechtsaußen Timo Kastening. "Dieser 35er-Kader hat Potenzial. Wer es in diesen Kreis geschafft hat, darf davon träumen, im Januar Teil einer großen Handball-Geschichte zu sein. Wir werden eine sehr ambitionierte Nationalmannschaft erleben", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Im Vorfeld der Europameisterschaft trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft in zwei Länderspielen auf Portugal (Donnerstag, 4. Januar, 16 Uhr in Flensburg und Samstag, 6. Januar, 18 Uhr in Kiel). Das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz steht am 10. Januar 2024 in Düsseldorf an.

ban

Deutschland: Der erweiterte 35er-Kader für die EHF EURO 2024