Der offizielle Spielball für die K.-o.-Phase der Champions-League-Saison 2021/22 ist vorgestellt worden.

Als Inspiration für das Design dienten Ausrüster Adidas die "weißen Nächte", für die der Endspielort St. Petersburg von Mai bis Juli bekannt ist. Am 28. Mai 2022 findet das Champions-League-Finale in Russlands "Hauptstadt des Nordens" statt. Gespielt wird in der Gazprom Arena.

Der neue Spielball wird ab sofort für den Rest der Champions-League-Saison eingesetzt.