"Das ist das Hauptziel": Moriyasus Ansage an Deutschland

Am Samstag kommt es in Wolfsburg zum Duell Deutschland gegen Japan - es ist die Neuauflage des WM-Spiels von vor wenigen Monaten. Die Japaner hoffen dabei, ihren Erfolg zu wiederholen.

Zum WM-Start in Katar sorgte Japan mit dem 2:1-Sieg über die DFB-Elf für eine dicke Überraschung, die schlussendlich Ausgangspunkt für das Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft war. Nun also erhält die Elf von Bundestrainer Hansi Flick die Chance zur Revanche, Japan indes würde gerne seinen Erfolg wiederholen.

Für Nationaltrainer Hajime Moriyasu gehört Deutschland noch immer zur Weltspitze, "unabhängig von den letzten Ergebnissen", wie der 55-Jährige am Freitag betonte. Für die "Samurai Blue" gehe es am Samstag (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) auch darum, "zu sehen, was uns noch fehlt". Für Japan ist es ein echter Härtetest - und diesen möchte man auch gewinnen, betonte Moriyasu "Natürlich wollen wir Deutschland besiegen. Das ist das Hauptziel."

Andere Länder sind viel stärker Hajime Moriyasu

Bei der WM hatten die Japaner die Vorrunde zwar überstanden, waren dann aber im Achtelfinale an Kroatien gescheitert - denkbar unglücklich im Elfmeterschießen (1:3). Moriyasu weiß zwar, dass die Japaner "bei den letzten sieben Weltmeisterschaften immer dabei" waren, "aber andere Länder sind viel stärker. Wir müssen noch viele Aufgaben bewältigen und einfach noch besser sein. Wir brauchen mehr Entwicklung."

Bereits in Katar hatten die Japaner auf bundesligaerfahrene Spieler gesetzt. "Viele Japaner spielen in der Bundesliga. Da hat jeder Spieler etwas gelernt", meinte der 55-Jährige. Gegen Deutschland hatten dann auch mit Takuma Asano (VfL Bochum) und Ritsu Doan (SC Freiburg) auch gleich zwei getroffen. Das Duo steht auch jetzt im Kader der Asiaten, die mit Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (VfB Stuttgart) und Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) noch drei weitere Spieler dabei haben, die in Deutschland ihr Geld verdienen.