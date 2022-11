Das ist Borussias "Performance Center"

Seit einem Monat ist sie voll im Betrieb, die neue Athletikhalle auf dem Gelände des Borussia-Parks. Der traditionelle Kraftraum war gestern, Sportdirektor Roland Virkus sieht in dem modern ausgestatteten Neubau einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft.

Am Gladbacher Borussia-Park hat der VfL den "Performance Center" gebaut. IMAGO/Kirchner-Media

Das Gebäude ist nicht zu übersehen. Auf dem früheren Parkplatz der Borussia-Profis, genau zwischen Trainingsplatz und dem mächtigen "Borussia-8-Grad"-Komplex gelegen, steht jetzt die neue Trainingshalle. "Performance Center" nennen die Borussen den Neubau, weil die Funktionen weit über die Einrichtungen eines gewöhnlichen Kraftraums hinausgehen. Für Sportdirektor Roland Virkus bedeutet die Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. "Bisher waren unsere Möglichkeiten im Borussia-Park bezüglich Krafträumen begrenzt, sodass wir in diesem Bereich nie effektiv mit einer gesamten Gruppe arbeiten konnten. Diese Möglichkeit wird es in dem neuen Performance Center nun auf höchstem Niveau geben. Tagsüber kann die Lizenzmannschaft, abends die Jugend den Raum nutzen", sagt Virkus.

Athletiktraining, Prävention, Rehabilitation und Leistungsdiagnostik

Schon seit Jahren klagte die sportliche Abteilung über Platznot, viel zu klein war im Laufe der Zeit der ursprüngliche Kraftraum in den Katakomben des Stadions geworden. Die Überlegungen führten schließlich zu einem separaten Neubau, der in drei Monaten hochgezogen wurde. Der Vorteil: Viele Bereiche sind nun unter einem Dach angesiedelt. Athletiktraining, Prävention, Rehabilitation und Leistungsdiagnostik. Darüber hinaus noch Spielanalyse und Besprechung.

Eigener Bereich für die Keeper

Aufgeteilt ist das Performance Center in verschiedene Areale. Im vorderen Bereich befinden sich Büros für das Trainerteam und die Videoanalyse sowie ein Besprechungsraum. Im nächsten Raum folgt eine 30 Meter lange und mit Kunstrasen ausgelegte Sprintstrecke. Weil sich das Athletiktraining der Torhüter von dem der Feldspieler unterscheidet, haben die Keeper auch ihren eigenen Bereich, inklusive einer fest integrierten Sprungteststation. Es gibt eine Reha-Ecke für die im Aufbautraining befindlichen Profis. Und, natürlich das Kernstück: der große Hallenbereich, in dem die jeweiligen Teams der Borussia ein gemeinschaftliches Athletik-, Stabilisations- und Krafttraining absolvieren und auf Gerätschaften mit neuester Technologie zurückgreifen können. Vorbei die Zeiten, als die Enge im "alten" Kraftraum bisweilen dazu führte, dass auch noch die Mixed-Zone im Stadion für die Trainingsarbeit genutzt werden musste.

Für Virkus steht fest, dass man auch in Zukunft "die Infrastruktur weiter verbessern" möchte. Deshalb bleibt der Bau eines eigenen, hochmodernen Gebäudes für die Lizenzspielerabteilung, das Profi-Haus, ein Ziel. Wegen der Corona-Krise und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Einbußen blieben die Pläne für das Projekt bislang in der Schublade.