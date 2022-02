"Das ist bitter": Finnbogason bleibt vom Verletzungspech verfolgt

Der FC Augsburg steht vor dem Heimspiel gegen den BVB gewaltig unter Druck und muss zu allem Übel in den kommenden Wochen erneut auf Angreifer Alfred Finnbogason verzichten. Derweil fällt auch Andi Zeqiri nach einem positiven Corona-Test aus.

Erst in sechs Spielen dieser Saison konnte Finnbogason mitwirken. Dabei bleibt es vorerst. "Er hat sich im Training bei einem langen Schritt verletzt. Das ist natürlich bitter", berichtete Markus Weinzierl am Freitag. Die Ausfallzeit des Isländers bezifferte der Trainer auf "nicht nur Tage, sondern Wochen". Genaueres über die Verletzung im Adduktorenbereich könne man erst in den kommenden Tagen nach weitergehenden Untersuchungen sagen.

Der 33-jährige Dauerpatient verpasste bereits fast die gesamte Hinrunde wegen diverser immer wiederkehrender Probleme. Anfang des Jahres konnte er erstmals nach Monaten wieder schmerzfrei am Mannschaftstraining teilnehmen. Der erneute Rückschlag trifft den FCA jetzt an einem wunden Punkt zur Unzeit. Bis auf den zuletzt immer stärker spielenden Michael Gregoritsch, der allein vier der acht Treffer im Jahr 2022 erzielte, kommt die Offensive einfach nicht in Schwung.

Aus den Reihen der Angreifer konnte sich in den letzten Wochen ansonsten nur Finnbogason in die Torjägerliste eintragen. Der reine Scoringwert ist dabei nur das eine, unlängst betonte Weinzierl auch, wie wichtig die Führungsqualitäten des Routiniers in der aktuell schwierigen Phase seien. Jetzt müssen es die Kollegen richten. Doch Ricardo Pepi ist sportlich noch nicht am Lech angekommen und Florian Niederlechner spielt bemüht, aber glücklos.

Mit Andi Zeqiri, der wegen der Gelbsperre von André Hahn am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den BVB auch ein Startelfkandidat gewesen wäre, fehlt eine weitere Offensivkraft nach einem positiven PCR-Test Anfang der Woche.

Alles keine guten Vorzeichen vor dem Duell gegen die Borussen. Auch die Statistik lässt nichts Gutes vermuten: In vier Heimspielen coachte Weinzierl den FCA bereits gegen die Westfalen, alle vier Spiele gingen verloren, stets setzte es dabei mindestens drei Gegentore. Von daher käme es den Augsburgern ganz recht, wenn zumindest Erling Haaland am Sonntag nicht durch die WWK-Arena wirbeln würde. Zuletzt fehlte der "Unterschiedsspieler hoch zehn", wie ihn Weinzierl bezeichnete, ehe er schmunzelnd ergänzte: "Es wäre von Vorteil, wenn er noch etwas braucht."

Unabhängig von einem Einsatz des Norwegers peilen die Hausherren die Überraschung an. "Drei Punkte waren zuletzt irgendwo eingeplant", so der Coach mit Blick auf die jüngste Heimniederlage gegen Freiburg. "Die gilt es jetzt wiedergutmachen."

Moritz Kreilinger