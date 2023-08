"Das ist absolut richtig": Klos bleibt Arminia-Kapitän

Fabian Klos wird Arminia Bielefeld auch in der kommenden Saison als Kapitän auf das Feld führen. Für Mitch Kniat nur logisch. Logisch ist für den Coach auch, dass die Vorfreude auf den Auftakt in Dresden steigt.

Auf die Frage, ob er denn bestätigen könne, was der kicker vermeldet hat, nämlich dass Fabian Klos Kapitän der Bielefelder bleiben würde, antwortete Mitch Kniat mit einem Lächeln: "Das ist absolut richtig", so der Trainer des DSC. "Fabian Klos ist unser Kapitän. Christopher Lannert wird sein Stellvertreter. Semi Belkahia, Merveille Biankadi und Henrik Koch wurden in den Mannschaftsrat gewählt."

Den Kapitän hatte der 37-Jährige bestimmt, doch auch so wäre Klos wohl weiter Spielführer geblieben. "Ich lasse es immer offen. Nach den 50 Tagen war es relativ eindeutig, dass Fabi unser Kapitän bleibt. Das habe ich im Trainingslager schon gesehen, er ist das Sprachrohr der ganzen Mannschaft. Unabhängig davon, ob ich wählen hätte lassen oder ob ich bestimmt hätte, es wäre dieselbe Person gewesen."

"Er hat das Amt gerne angenommen", schob Kniat noch hinterher. "Es ist natürlich super, dass wir einen Spieler haben wie ihn." Klos, der in seine 13. Saison beim DSC geht, seinen Vertrag verlängert hat und Rekordspieler und Rekordtorschütze des Vereins ist, ist mit Bielefeld zum Auftakt gleich in Dresden (Samstag, 16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gefordert. Bei Kniat steigt die Vorfreude: "Wenn ich die Trainingseinheiten Revue passieren lasse, die Testspiele nochmal dazu packe, dann bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden."

Auch personell schaut es vor dem schweren Gang zu Dynamo, "ein richtiger Brocken", richtig gut aus. "Der Einzige, der ausfallen wird, ist Tom Geerkens", der Mittelfeldspieler muss aufgrund einer Hüftverletzung passen. "Der Rest ist auf jeden Fall dabei." Mit den leicht angeschlagenen Christopher Lannert, Can Özkan und Jonas Kersken plant Kniat, "mit allen drei ist zu rechnen".

Saisonziel? "Das Maximale rausholen"

Ob Kersken auch im Tor steht, wollte der Trainer nicht sagen, ebenso wollte sich Kniat nicht auf ein Saisonziel festlegen lassen. "Ich werde keine Tabellenplätze raushauen", vielmehr ist Kniat zunächst die "Art und Weise" des Auftretens wichtig. "Wir wollen auf jeden Fall das Maximale rausholen." Damit kann die Arminia in Dresden anfangen.