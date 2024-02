"Das ist aber normal": Kimmich gerät mit Co-Trainer aneinander

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat Joshua Kimmich nach dessen Auseinandersetzung mit Co-Trainer Zsolt Löw verteidigt. Auch Cheftrainer Thomas Tuchel spielte den Vorfall herunter.

Joshua Kimmich war nach der Bayern-Niederlage in Bochum ziemlich gefrustet. DeFodi Images via Getty Images

Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, als Joshua Kimmich den Platz in Bochum verlassen musste. Zu jenem Zeitpunkt lag sein FC Bayern bei strömendem Regen mit 1:2 in Rückstand - irgendwie sollte die Wende her. Debütant Bryan Zaragoza sollte dafür anstelle des Nationalspielers für frischen Wind sorgen. Mit dem Sieg klappte es allerdings nicht mehr - am Ende stand eine 2:3-Niederlage für die Münchner, die dritte Pflichtspiel-Pleite in Serie.

Und offensichtlich zerrte diese an den Nerven der Bayern-Protagonisten: Beim Gang in die Kabine nach dem Spiel soll Kimmich heftig mit Co-Trainer Zsolt Löw aneinandergeraten sein. Zunächst hatte die Bild von dem Vorfall berichtet. Auf Social Media kursierten zudem schnell Videos, die den Konflikt zeigen sollen. Cheftrainer Thomas Tuchel und Vorstandschef Dreesen dementierten die Auseinandersetzung später auch nicht, beide nahmen Kimmich aber in Schutz.

"Wir sind eine Fußball-Kabine"

"Ich weiß, was los war", betonte Tuchel und sprach von einem "ziemlich normalen Vorfall nach einer Niederlage", der nichts über die grundsätzliche Atmosphäre innerhalb der Mannschaft aussage, denn: "Wir sind eine Fußball-Kabine."

"Josh muss einigermaßen bedient gewesen sein auf der Auswechselbank", sagte Dreesen, der die Auseinandersetzung nicht mitbekommen hatte. "Das ist aber auch normal, der gibt immer alles und will gewinnen und deswegen will er auch spielen."

Ob der Vorfall in irgendeiner Form Konsequenzen hat, ließ Tuchel offen: "Das ist nichts für die Öffentlichkeit."