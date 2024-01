Das Innenband: Peretz fällt in den nächsten Wochen aus

Der FC Bayern muss in den nächsten Wochen ohne Daniel Peretz auskommen. Wie die Münchner an diesem Samstag verkündeten, fällt der Torhüter mit einer Verletzung am Innenband vorerst aus.

Er kam im vergangenen Sommer als Stellvertreter von Sven Ulreich, stand in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen den Pfosten, als der FC Bayern mit 4:0 beim Drittligisten Preußen Münster gewann - und wurde dann zum Stellvertreter des Stellvertreters, als Manuel Neuer Ende Oktober nach seiner monatelangen Verletzungspause auf den Rasen zurückkehrte: Bislang hat Daniel Peretz bei den Bayern eine Nebenrolle bekleidet - und nun fällt er erst einmal aus.

Wie die Münchner an diesem Samstag bekannt gaben, hat sich der 23-Jährige bei einer Trainingseinheit in den vergangenen Tagen eine Innenbandverletzung am rechten Knie zugezogen und muss deshalb in den nächsten Wochen pausieren.

Peretz war vor einem halben Jahr von Maccabi Tel Aviv zu den Bayern gekommen, nachdem sich Yann Sommer in Richtung Inter Mailand verabschiedet und damit eine Lücke im Münchner Torhüter-Team hinterlassen hatte.

Zuvor war der Israeli der breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal bei der U-21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien aufgefallen. Beim 1:1 zum Turnierauftakt gegen Deutschland parierte er sowohl gegen Youssoufa Moukoko als auch gegen Jessic Ngankam einen Elfmeter und avancierte damit zum Mann des Abends von Kutaisi (kicker-Note 1 und "Spieler des Spiels"). Wenig später verschlug es Peretz für rund fünf Millionen Euro zum FC Bayern. An der Säbener Straße soll er hinter Neuer und Ulreich für die Zukunft aufgebaut werden, doch in den nächsten Wochen ist er erst einmal außen vor.