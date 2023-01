Das Innenband: Lange Zwangspause für Platzhirsch Gamboa

Beim Bundesliga-Neustart will der VfL Bochum gegen Hertha BSC die Punkte einfahren und eine starke Serie an der Castroper Straße fortsetzen. Unter Thomas Letsch gab es in drei Versuchen drei Heimsiege.

Die Bilanz des Nachfolgers von Thomas Reis an der Castroper Straße kann sich sehen lassen. Mit dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt feierte der VfL Bochum seinen ersten Sieg überhaupt in der laufenden Saison, es folgten ein 2:1 gegen Union Berlin sowie ebenfalls ein 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

"Ich kenne es ja nicht anders, als daheim in Bochum zu gewinnen", so Trainer Thomas Letsch selbstbewusst. Mit zwei Siegen hatte sich seine Mannschaft in die lange Pause verabschiedet, nun, das gibt der VfL-Coach zu, gibt es natürlich eine "gewisse Unsicherheit vor dem Wiederbeginn, aber das betrifft ja alle Mannschaften".

"Da können wir ja copy & paste machen"

Gleichzeitig sagt er eben auch das, was, wie er erwartet, alle seine Kollegen mit Blick auf den ersten Spieltag des neuen Jahres sagen. "Da können wir ja copy & paste machen, jeder Trainer wird sagen: Das war eine gute Vorbereitung."

Schlotterbeck in der Startelf

Optimistisch stimmt rund um den VfL Bochum gewiss auch, dass es gelang, die zwei erwünschten Spieler für das Zentrum zu holen. Der vom SC Freiburg ausgeliehene Keven Schlotterbeck wird gegen Hertha schon in der Startelf auftauchen, neben Ivan Ordets in der Innenverteidigung.

Kunde macht große Fortschritte

Auch der Ex-Mainzer Pierre Kunde, zuletzt bei Olympiakos Piräus, aber dort eben nur Reserve, macht große Fortschritte. In den nächsten Spielen in der englischen Woche spätestens dürfte der dynamische Mittelfeldmann seine ersten Eindrücke im Bochumer Spiel hinterlassen.

Fast gänzlich ohne Verletzungen kam der VfL Bochum durch die Vorbereitung; getroffen hat es nun aber zum zweiten Mal Cristian Gamboa. Zunächst musste der Rechtsverteidiger wegen einer Bauchmuskelzerrung pausieren, beim Training am Donnerstag erlitt er dann eine noch gravierendere Verletzung.

Etwa vier Wochen Pause für Gamboa

Mit einem angerissenen Innenband muss der dynamische Rechtsverteidiger etwa vier Wochen, so rechnet Trainer Letsch, pausieren. Übernehmen wird rechts in der Viererkette also Saidy Janko, der zwar im letzten Testspiel gegen den FC Luzern (1:1) einen Nasenbeinbruch erlitt, aber zunächst mit Maske trainierte und, davon ist Letsch überzeugt, "genug Power für 90 Minuten besitzt".

Verlässt der VfL die Abstiegsränge?

Der Ausblick des Trainers auf Samstag: "Nun liegt es an uns, das Feuer in Bochum wieder zu entfachen, so wie wir es zuletzt gewohnt waren", sagt der Bochumer Trainer. Immerhin bietet das Treffen mit Hertha BSC die große Chance, die Abstiegsränge zu verlassen, erstmals seit dem zweiten Spieltag.

Die Berliner müssen unter anderem auf den schnellen Angreifer Dodi Lukebakio verzichten, werden also, schätzt der VfL-Trainer, "ihr Spiel etwas anders anlegen." Da sei noch nicht ganz klar, was den VfL am Samstag erwartet.

Voller Vorfreude blickt auch Patrick Fabian dem Wiederbeginn entgegen; derweil gibt es, so der Sportchef, Überlegungen, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. "Die Möglichkeit besteht ja noch bis Ende Januar, und nach dem Ausfall von Gamboa stehen wir vor einer neuen Situation."

Rippenverletzung setzt Stafylidis matt

Angeschlagen ist überdies auch Kostas Stafylidis, der als Vertreter gleich auf mehreren Abwehrpositionen eingesetzt werden könnte. Der Grieche, der schon im bisherigen Verlauf der Saison immer wieder mal aussetzen musste, fällt am Samstag wegen einer Rippenverletzung aus.