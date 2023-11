Das inklusive Gespann: Stegemann begleitet beeinträchtigten Schiedsrichter

Mit dem "Jahr der Schiris" hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Initiative gestartet, um dem bundesweiten Schiedsrichter-Mangel den Kampf anzusagen. In diesem Rahmen stand am vergangenen Wochenende nun Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann in der Kreisliga auf dem Platz.

Das vergangene Wochenende war für Benny Sildatke wohl eines, das er vorerst nicht mehr so schnell vergessen wird. In Anlehnung an das DFB-Projekt "Profi wird Pate", welches im bundesweit ausgerufenen "Jahr der Schiris" von den Landesverbänden gemeinsam mit dem DFB und den Profi-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern durchgeführt wird, erhielt der Unparteiische prominente Unterstützung. Bundesliga-Schiedsrichter und FIFA-Referee Sascha Stegemann stand dem Referee-Neuling bei der Leitung einer Partie im mittelrheinischen Kreis Heinsberg zur Seite. Das ungewöhnliche Schiedsrichter-Duo war in der Kreisliga D bei der Partie zwischen Borussia Hückelhoven II und SV Golkrath II im Einsatz.

Ein Herzensprojekt

Genau wie sein Schiedsrichter-Assistent Mario Netzer, ist Sildatke Teil des Inklusionsprojektes von FVM-Schiedsrichter (Fußball-Verband Mittelrhein Anm.d. Red.) Karl-Heinz Speuser. Speuser kümmert sich seit Jahren um Inklusion im Schiedsrichterwesen und treibt seit 2020 eine besondere Inklusionsgeschichte voran: Mit beeinträchtigen Schiedsrichterkollegen bildet er ein inklusives Gespann - unterstützt auch von Stegemann. "Das ist ein wahnsinnig tolles Projekt - als ich zum ersten Mal davon gehört habe, wollte ich direkt dabei helfen", sagt der FVM-Profi-Schiedsrichter.

Stegemann, der schon seit einiger Zeit Pate des Inklusionsprojekts ist, kam natürlich nicht unvorbereitet und mit leeren Händen. Neben dem Equipment - inklusive eines Headsets und einer Dose Freistoßspray - schenkte der DFB-Schiedsrichter seinem Schützling eine FIFA-Münze, die normalerweise bei internationalen Wettbewerben bei der Seitenwahl zum Einsatz kommt.

Der freundliche Helfer aus der Nachbarschaft: Sascha Stegemann wich Benny Sildatke nicht von der Seite FVM

Vor 26 Jahren begann der heutige FIFA-Schiedsrichter seine Karriere bei seinem Heimatverein 1. FC Niederkassel, für den er bis heute pfeift. Ganz am Anfang seiner Laufbahn steht dagegen Sildatke. Am Sonntag hatte der Unparteiische seinen vierten Einsatz als Schiedsrichter auf dem Feld. Nervös? "Nein, weil ja jetzt Sascha Stegemann dabei ist", sagte er stolz. Die prominente Unterstützung gab Sildatke ein sicheres Gefühl. Stegemann ging nach der gemeinsamen Platz- und Passkontrolle sogar mit auf den Platz, um ihn bei der Spielleitung zu unterstützen und direkt auf dem Platz Tipps zu geben.

Das Spiel an sich verlief auch problemlos. Sildatke leitete souverän, er hat die volle Akzeptanz beider Teams. "Das war einwandfrei. Was mir gut gefallen hat, war seine zackige Zeichengebung. Ich musste Benny so gut wie nie bei den technischen Entscheidungen - wie Foul, Freistoß und Richtungsanzeige - helfen", lobt Stegemann seinen Schützling am Ende. "Er ist ein toller Schiedsrichterkollege!"

Stegemanns Einsatz in der Kreisliga war nicht der erste Kontakt zwischen Profi- und Amateurschiedsrichtern. Auch weitere Prominente der Profiligen unterstützen im "Jahr der Schiris" bei zahlreichen Aktivitäten - den Anfang machten dabei Deniz Aytekin, Anton Stach und Nils Petersen bei einem Bezirksligaspiel in der Nähe von Mainz.