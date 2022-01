"Das hilft niemandem": Liverpool rät Karius zu sofortigem Wechsel

Seit 2018 hat Loris Karius nicht mehr für den FC Liverpool gespielt. Geht es nach dem Torwarttrainer der Reds, sollte der Ex-Mainzer noch im Januar wechseln.

Spätestens im Sommer ist die Liaison zwischen Loris Karius und dem FC Liverpool ohnehin Geschichte, nun legen die Reds dem 28-jährigen Torhüter allerdings mehr als deutlich nahe, nicht mehr so lange zu warten.

"Es hilft niemandem, weitere sechs Monate rumzusitzen, ohne das Gefühl, dass man wirklich für irgendwas kämpft", sagte Liverpools Torwarttrainer John Achterberg "The Athletic". "Dadurch wird er sich nicht verbessern. Er muss seine Qualität nutzen, um jetzt Karriere zu machen. Loris hat viele gute Qualitäten."

Torwarttrainer Achterberg hofft auf Lösung "noch in diesem Monat"

Karius hat seit seinen denkwürdigen Patzern im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) kein Pflichtspiel mehr für das Team von Trainer Jürgen Klopp bestritten. Anschließend war er zu Besiktas verliehen worden, hatte aber vorab noch bis 2022 in Anfield verlängert.

Doch weder in den zwei Spielzeiten in der Türkei noch in seinem Leihjahr beim 1. FC Union Berlin 2020/21 wusste Karius seine Karriere wieder richtig in Gang zu bekommen. Seit dem Sommer ist er wieder Teil des Liverpooler Kaders - ohne jegliche Perspektive auf Einsätze.

"Am Ende liegt es an ihm, seinem Agenten und dem Klub, eine Lösung zu finden. Hoffentlich gibt es noch in diesem Monat eine", so Achterberg. "Wenn nicht, wird er mit uns bis zum Ende seines Vertrags trainieren."

Liverpools Nummer 2 hinter Stammkeeper Alisson ist Caoimhin Kelleher, der in den Pokalwettbewerben auch regelmäßig zum Einsatz kommt, Nummer 3 der 35-jährige Adrian. Auch der 19-jährige Brasilianer Marcelo Pitaluga stand in dieser Saison schon mal im Kader. Karius noch gar nicht.