"Das Herz hat entschieden": Brdaric zwischen Lieblingsort und Lieblingsklub

In diesen Tagen sammelt er wieder einmal viele Flugmeilen. Ex-Nationalspieler Thomas Brdaric arbeitet als Trainer von Vllaznia Shkoder hart mit seinem Team und fiebert in Berlin mit seinem ehemaligen deutschen Klub Bayer 04 Leverkusen.

Dass es an diesem Freitag in den Play-offs der albanischen Kategoria Superiore "nur" noch um Platz 3 geht, sei schon eine kleine Enttäuschung. "Es war unser großes Ziel, Meister zu werden. Das haben wir nicht geschafft, auch wenn das Halbfinale auf des Messers Schneide stand und die Jungs alles gegeben haben", sagt Thomas Brdaric vor der Partie gegen Aufsteiger Skenderbeu.

Mit seinem Team Vllaznia Shkoder wäre trotz eines dritten Platzes, der am Ende der regulären Meisterschaft zu Buche stand, noch der Titel möglich gewesen. Doch das 0:0 gegen den erstplatzierten KF Egnatia kürzlich reichte nicht aus. Immerhin: Die am 10. und 11. Juli beginnende Qualifikation für die Conference League hat der deutsche Ex-Nationalspieler, der erst vier Spieltage vor Saisonende eingestiegen war, mit seiner Mannschaft erreicht.

Es ist für ihn die Neuauflage einer Mission, die er bereits 2020 einmal eingegangen war. "Meine Rückkehr zu Vllaznia war keine Sache des Kopfes. Das Herz hat entschieden", erklärt der 49-Jährige, der einst 2021 in Albanien zum "Trainer des Jahres" ausgezeichnet worden war, über seinen Lieblings-Arbeitsort. "Ich hatte hier meine schönste Zeit als Coach. Stadt, Menschen, Fans - alles passte. So mache ich es nun also noch einmal."

Indien-Erlebnis als Buch

Die Erkenntnis, in Deutschland nicht deutlich genug auf dem Radar zu erscheinen, wenn es um Trainerposten geht, ließ Brdaric immer mehr zu einem Experten für besondere Aufträge in entfernten Ländern reifen. "Im Ausland erfahre ich eine besondere Wertschätzung. Man weiß, was ich erreichen kann - auch unter schwierigen Umständen."

Thomas Brdaric spielte mit Leverkusen 2002 im Champions-League-Finale gegen Luis Figo und Real Madrid. IMAGO/Isosport

Wie das genau funktioniert, welchen Herausforderungen er sich stellt und mit welchen Widrigkeiten er mitunter kämpft, macht Brdaric als Buchautor in seinem Werk "Matchplan Indien" sichtbar. Auf 274 Seiten schildert er darin in sehr authentischer Weise in einer Art Tagebuch die Erlebnisse auf seiner einjährigen Station beim FC Chennaiyin, einem renommierten Klub der indischen Super-Liga. Sportliche Hintergründe, Beschreibungen von Land, Leuten und Begebenheiten machen den Leser zum Gefährten eines grandiosen Abenteuers in Asien, das 2022 verheißungsvoll begann, aber im Mai 2023 abrupt endete. Einmal Indien und zurück …

Immer wieder springt Brdaric, für den später 2023 ein Kurz-Intermezzo bei Al-Arabi in Kuwait buchstäblich im Sande verlief, in seinen verschriftlichten Erzählungen zudem auch in seine eigene Vergangenheit als Klassestürmer und gewährt detailreich interessante, bislang ungekannte Einblicke in seine von Höhen und Tiefen geprägte Karriere sowie das Zusammenspiel mit Ex-Kollegen und Trainern.

Kurztrip zu Bayers zweitem Finale

Natürlich kommt auch die Zeit bei Bayer 04 Leverkusen zur Sprache. Seinem Lieblingsklub und neuen Deutschen Meister, dessen Traditionsmannschaft er angehört, wollte Brdaric aktuell eigentlich bis nach Dublin folgen, doch die Verpflichtungen in Albanien sprachen dagegen.

"Sie sind gegen Atalanta auf einen Gegner gestoßen, der einfach mehr Körner hatte. Sie wurden früh gestört und zu Fehlern gezwungen, die sie so in dieser Häufigkeit eigentlich nicht machen", lautet die nüchterne Erkenntnis des Ex-Profis und Mitwirkenden des Champions-League-Finales von 2002 aus der Ferne zu seinen Nachfolgern.

"Viele Dinge, die Xabi Alonso gemacht hat, sind im Saisonverlauf mit Geschick und guter Ausrichtung aufgegangen, diesmal leider nicht. Da war das Momentum auf Bergamos Seite, aber Bayer wird trotzdem mit viel Schwung ins DFB-Pokalfinale kommen", so Brdaric, der in diesen Tagen dennoch wieder viele Flugmeilen sammelt. Denn: "Ich habe meine Verbindungen umgebucht, werde am Samstag zu einem Kurztrip nach Berlin jetten, beim Spiel im Olympiastadion und hinterher dabei sein."