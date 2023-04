"Das hatten wir die letzten Jahre nicht": Hölers Lob für "Baumstamm" Gregoritsch

Nach dem klaren Sieg über Schalke sprach Lucas Höler über die Qualitäten von Doppelpacker Michael Gregoritsch, der wiederum erklärte, warum der tolle Saisonverlauf keine Selbstverständlichkeit ist.

Natürlich sei man sich über die tabellarische Konstellation bewusst, auch deshalb war das große Ziel im Heimspiel gegen Schalke vorzulegen. "Das ist uns gelungen", stellte Michael Gregoritsch nach dem 4:0-Triumph fest und betonte, dass "der Sieg verdient war".

Mit zwei Toren hatte der Österreicher großen Anteil am Erfolg. "Mit ihm haben wir auf jeden Fall einen Baumstamm vorne drin", lobte Lucas Höler seinen Mitspieler und führte aus: "Er ist riesengroß, macht die Bälle gut fest, verlängert gut. Das hatten wir die letzten Jahre nicht. Das hilft uns extrem, das verändert unser Spiel natürlich, weil wir auch mit langen Bällen von hinten spielen können."

"Ich stehe an vorderster Front in einer guten Mannschaft", sagte Gregoritsch und gab zu, dass er sich "natürlich freut, wenn ich der Mannschaft helfen kann, gerade mit dem Führungstor." Der 29-Jährige vergaß aber nicht, seinen Doppelpack einzuordnen. So sei das 1:0 in der siebten Minute aus einem "überragenden Pass von Doan" entsprungen, während "beim zweiten Tor auch Glück dabei" war.

Mit oder ohne Glück, Fakt ist: Freiburgs Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. "Schalke war ein schwieriger Gegner, auch wenn es nicht so aussah", betonte Höler und zeigte sich froh darüber, "dass wir zu Hause ein Zeichen setzen konnten." Der Sieg gegen S04 ist ein weiterer Schritt in Richtung Champions League, die greifbar erscheint, zumal Konkurrent RB Leipzig am frühen Abend in Leverkusen 0:2 verlor und die Freiburger passieren lassen musste.

Ich hatte in meiner Karriere nie mehr als 41 Punkte. Michael Gregoritsch

Als Ziel will man die Königsklasse aber noch immer nicht ausgeben. "Unser Saisonziel ist es, international zu spielen", betonte Höler und verwies darauf, dass es in der Tabelle sehr eng zugehe. Immerhin bestätigte der Angreifer, dass man "jedes Spiel gewinnen will - und wenn es am Ende für die Champions League reicht, dann freuen wir uns auch."

Gregoritsch wiederum betonte, dass man weiter demütig bleiben werde, auch weil man weiß, dass "das für uns nicht selbstverständlich ist. In erster Linie haben wir 53 Punkte, das ist für den SC Freiburg unglaublich", erklärte der Angreifer und verwies darauf, dass es für ihn ganz neues Gefühl sei. "Ich hatte in meiner Karriere nie mehr als 41 Punkte."