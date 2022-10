"Das hatte eine besondere Brisanz": Die Schäfer-Faust nach dem Wolfsburger Triumph

Nicht mit Glanz, aber mit der Abgezocktheit eines Bundesligisten setzte sich der VfL Wolfsburg am Dienstag im DFB-Pokal mit 2:1 bei Eintracht Braunschweig durch. Ein Abend mit viel Feuer und überschaubarer fußballerischer Klasse.

Sie waren Feuer und Flamme, im wahren Wortsinn. Der Gästeblock im Braunschweiger Eintracht-Stadion wurde zum Wolfsburger Lagerfeuer, über 90 Minuten brannte es regelmäßig, was unterschiedliche Reaktionen hervorrief. Spieler und Verantwortliche, das machten diese deutlich, fanden es nicht gut, dass Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen wurden in einem Ausmaß, dass VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vor die Kurve marschierte, um auf die vielfach vermummten Anhänger einzuwirken.

Schmadtke geht in die Kurve - Für Schäfer war es "deutlich zu viel"

"Die Mannschaft unterstützen, Stimmung machen, eine gute Atmosphäre, das gehört dazu", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. "Das andere ist nicht so gut, das muss man ganz klar sagen, weil es einfach deutlich zu viel war." Immerhin: Nach Schmadtkes Gang vor den Block flog nichts mehr auf den Rasen, was wohl eine Unterbrechung des Pokalspiels verhinderte. Und so nutzten viele Spieler nach dem Sieg im Niedersachsenduell den frenetischen Anhang zur eigenen Emotionalisierung. Sie wussten, sagte Stürmer Lukas Nmecha, was ein Sieg ihren Fans bedeutet, "wir haben es für sie gemacht". Ein Teil der Anhänger hatte die Mannschaft beim Training zuvor noch einmal um die Bedeutung dieses Spiels hingewiesen.

Und so zog der VfL in der unmittelbaren Nachbarschaft ins Pokal-Achtelfinale ein, nicht mit einer Glanzleistung, aber der Wolf sprang vor 22000 Zuschauern nur so hoch, wie er musste. Von drei nennenswerten Torgelegenheiten nutzte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zwei, die Sommerneuzugänge Mattias Svanberg und Jakub Kaminski feierten ihre Torpremiere im dunkelgrünen Trikot und initiierten eine Wolfsburger Partynacht, die es in diesem Stadion zuletzt 2017 beim Klassenerhalt in der Relegation gegeben hatte. Der arg ersatzgeschwächte Rivale aus Braunschweig wurde mit reichlich Mühe kleingehalten, was am Ende kaum noch jemanden interessierte. "Siege", betonte Sportdirektor Schäfer, "sind nie selbstverständlich. Und wir wissen, wie Pokalspiele sind."

Nur Weisweiler vor Kovac

Für Niko Kovac in der Regel äußerst erfolgreich. Der 51-Jährige hat als verantwortlicher Trainer erst eines von 22 DFB-Pokalspielen verloren, lediglich im Finale 2017 zog der Coach mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund den Kürzeren. Mit den Hessen gewann er im Jahr darauf die Trophäe, die er 2019 ebenso mit den Bayern holte. Kovac hat mit dem 2:1 in Braunschweig sein 16. DFB-Pokalspiel in Folge gewonnen - eine längere Serie hat seit der Bundesliga-Gründung nur Hennes Weisweiler mit 17 Siegen. "Berlin ist meine Heimatstadt, vielleicht ist das der entscheidende Grund", sagt Kovac, der dem Endspiel wieder einen Schritt nähergekommen ist. Und damit dem internationalen Geschäft.

Es ist schön, dass wir den Trend, diese grundsätzliche positive Entwicklung, ein Stück weit fortführen. Marcel Schäfer

"Der Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa", betonte am späten Dienstagabend auch Schäfer, der 2017 beim letzten VfL-Sieg in Braunschweig in den USA weilte, wo er seine Karriere bei den Tampa Bay Rowdies ausklingen ließ. Nun war er mittendrin, ballte nach dem Sieg die Faust vor dem prallgefüllten Gästeblock. "Das hatte heute eine besondere Brisanz", sagt der Ex-Profi, "für beide Vereine und beide Fanlager ist es was Besonderes." Und für den VfL nach seinem Fehlstart in die Saison immerhin das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. "Es ist schön, dass wir den Trend, diese grundsätzliche positive Entwicklung, ein Stück weit fortführen, in diesem Fall mit einem positiven Ergebnis." Und einem Fest zwischen Fans und Fußballern, das zu einer Wolfsburger Initialzündung werden könnte.