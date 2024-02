"Das hat mit Fairplay nichts zu tun": DFB kritisiert die Schiedsrichter-Kritik

Nachdem sich der 1. FC Nürnberg erbittert über schwache Leistungen von Schiesdrichterinnen in der Frauen-Bundesliga beklagt und gefordert hat, auch männliche Unparteiischen zuzulassen, reagierte nun der DFB - wenig verständnisvoll.

"Wir sind überzeugt, dass die Leistung einer Person nicht mit dem Geschlecht zusammenhängt", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann dem SID auf Anfrage und betonte, dass "Männer nicht automatisch die besseren Unparteiischen" sind. Die Aussage bezieht sich auch auf Forderungen nach männlichen Unparteiischen in der Frauen-Bundesliga - eine Debatte darüber war entflammt, nach dem der 1. FCN die Leistungen der Schiedsrichterinnen scharf kritisiert. Die Franken sprachen dabei "von einer vereinsübergreifenden, ligaweiten Problematik", von der "sämtliche Vereine" betroffen seien und forderte auch eine Öffnung der Liga für männliche Schiedsrichter gefordert hatte.

Es ist keine neue Diskussion. So hatte Bianca Rech vom Meister Bayern München bereits Anfang des Jahres im kicker gefragt, "warum wir nicht in der Lage sind, die Tore für männliche Schiedsrichter zu öffnen?". Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim Pokalsieger VfL Wolfsburg, assistierte: "Wir sind die einzige Top-Nation in Europa, die es sich leistet, die Schiedsrichterinnen-Teams nicht mit Männern aufzufüllen." Bundestrainer Horst Hrubesch brachte es auf den Punkt, als er sagte: "Ob ich einen Mann oder eine Frau hinstelle, ist egal. Da muss Qualität entscheiden."

kommentar zum thema Männliche Referees bei den Frauen? Der DFB sollte auf die Klubs hören

Auslöser war das neuerliche Aufflammen der Diskussion war ein Strafstoß gegen Nürnberg beim 0:4 in Bremen. Zur Leistung der Schiedsrichterin sagte Zimmermann aber nichts, dafür attackierte er den Club scharf. "Bei allem Verständnis über den Unmut über Fehlentscheidungen ist es nicht in Ordnung, wie unsere Schiris öffentlich unter Druck gesetzt werden", klagte der 62-Jährige und ging weiter: "Das hat mit Fairplay nichts zu tun. Gerade auch nach dem Jahr der Schiris, in dem ein zentrales Thema die Respekt- und Wertschätzungskultur gegenüber der Unparteiischen war, verwundern mich diese Aussagen aus Nürnberg schon sehr."

Ähnlich äußerte sich DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, die betonte, dass es generell "immer besser ist, miteinander statt übereinander zu reden. Der gemeinsame Austausch mit den Vereinen hat sich in den letzten Jahren bewährt. Es ist schon sehr befremdlich, wie unsere Schiedsrichterinnen auf diese Art und Weise öffentlich an den Pranger gestellt werden."

Immerhin deutete sie auch an, dass man sich bewusst sei, dass nicht alles gut läuft. So kündigte sie an, Strukturen überarbeiten zu wollen. "Für uns steht außer Frage, dass an den Bedingungen und Voraussetzungen für die Schiedsrichterinnen strukturell gearbeitet werden muss. Das gilt für alle Bereiche der Liga", stellte Mammitzsch klar und betonte, dass dafür ein "gemeinsamer Weg" zwischen Verband und Vereinen unabdingbar sei.