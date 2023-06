Nach der Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games am Samstag in Berlin kamen einige Athletinnen und Athleten zu Wort - aus Oberhausen oder Curacao, aus Golf oder Futsal.

Bunt und vielfältig: So wollen die World Games für alle Beteligten sein. IMAGO/Nordphoto

Dimitri Claesen (Athlet aus Belgien, Tennis): "Das war ein großes Glück für mich. Die Musik hat mir am besten gefallen."

Clemens Schmidt (Athlet aus Krefeld, Golf): "Die Veranstaltung fand ich einfach atemberaubend, großartig, einfach spitze. Die Höhepunkte waren für mich der Song, Are You Ready, das Feuerwerk und die Blue Man Group. Das war fantastisch."

Mireille Vanfuert (Athletin aus Lobberich, Fußball): "Ich fand es hammergeil und richtig schön. Als die Fahne hochgezogen wurde, einer unserer Athleten den Eid gesprochen hat und das Feuer kam, das war richtig, richtig schön."

Fabian Kasper (Athlet aus Oberhausen, Futsal): "Ich fand die Eröffnungsfeier megaschön. Die Worte fallen mir extrem schwer, das war so extrem schön! Am meisten hat mir das Lied von Madcon gefallen, weil er ein toller Sänger ist. Das hat mich einfach im Herz berührt."

Yvonne Streit (Athletin aus Radebeul, Handball): "Es war sehr schön. Mir hat alles gefallen. Die fliegenden Menschen mit der Weltkugel über uns haben mich überrascht."

Rodeangello Willmes (Athlet aus Curacao, Schwimmen): "Ich war total aufgeregt und sehr berührt. Es war meine allererste Eröffnungsfeier. Am meisten hat mich die Leidenschaft aller Teilnehmer überrascht. Es war einer der größten Momente in meinem Leben."

Lii Laanoja (Trainerin aus Estland): "Es war wirklich großartig. Bewegend und auch ein wenig traurig. So vielen Dinge passieren auf der Welt: In Europa ist Krieg, die Pandemie - es ist wirklich wichtig, dass es so eine Veranstaltung gibt."

Felix Neureuther (ehemaliger Weltklasse-Skirennläufer): "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir die Stimmung anschaue. Das ist etwas Einzigartiges. Der Moment, ins Stadion zu laufen, ist für einen Athleten etwas ganz Besonderes. Die nächsten Tage werden sehr schön werden. Ich kann nur jedem empfehlen: Schaut es euch an! Die Athletinnen und Athleten zahlen es zehnfach zurück. Die Inklusion von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung muss besser werden. Das hier ist ein riesengroßer Schritt. Dass die Weltspiele hier im Olympiastadion solch eine Bühne bekommen, ist unheimlich wichtig. Der Schritt in den normalen Arbeitsalltag muss erleichtert werden. Wenn diese Spiele es schaffen, haben wir wahnsinnig viel erreicht."