"Das Handspiel-Chaos haben wir in der Schiedsrichterei selbst verursacht"

Was ist ein strafbares Handspiel, was nicht? Dr. Jochen Drees erklärt bei "Was geht, Bundesliga?", warum in den vergangenen Jahren solch ein Chaos entstanden ist.

Ein Aufschrei erfolgte nicht, als Bayern-Trainer Julian Nagelsmann unter der Woche bekannte: "Ich kenne die Handregel nicht." Er war schließlich nicht der erste Verantwortliche, der das gesagt hat, er wird vermutlich auch nicht der Letzte gewesen sein, und vielen Fans geht es schon seit Jahren so. Wie konnte es nur so weit kommen?

"Das ist ein Thema, das wir in der Schiedsrichterei selbst verursacht haben", räumt Dr. Jochen Drees, Leiter Technologie und Innovation der DFB Schiri GmbH und VAR-Projektleiter, in der kicker-Sendung "Was geht, Bundesliga?" ein. Die Handspielregel habe sich unnötig verkompliziert.

Drees vermisst den alten Grundsatz: "Damit hatten wir keine Probleme"

"Ich kann mich an die Zeit erinnern, in der ich aktiv war, da hatten wir keine großen Diskussionen ums Thema Handspiel, weil der Grundsatz damals bestand: Wenn ein Spieler mit der Hand zum Ball geht, wird es als strafbar bewertet. Wird die Hand angeschossen, ist es völlig egal, wo die Hand in dem Moment gewesen ist", so Drees. "Damit hatten wir aus meiner Wahrnehmung keine Probleme."

Doch "irgendwann gab es einen Impuls, der auch aus dem internationalen Bereich kam", und plötzlich hieß es: "Wenn die Hand so weit abgespreizt ist, muss das doch irgendwie strafbar bewertet werden. Dann fing man an, an der Handspielregel herumzudrehen, und plötzlich entstand völliges Chaos. Keiner wusste mehr, was ist Hand und was nicht."

Inzwischen, stellt Drees erleichtert fest, versuchten die internationalen Regelhüter, "wieder zurückzurudern". Rein nach der Absicht zu bewerten, hält er zwar für schwierig ("Da müsste ich schon den Spieler fragen"), aber der Weg, die natürliche Haltung der Spieler wieder stärker zu berücksichtigen, sei "der richtige".

Nach den aktuellen Fußballregeln liegt ein Vergehen vor, wenn ein Spieler den Ball "absichtlich mit der Hand/dem Arm berührt" oder "den Ball mit der Hand/dem Arm berührt und seinen Körper aufgrund der Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert".

Sosas Handspiel: Drees mit der Auslegung "total zufrieden"

Deshalb hat es Drees auch gefallen, dass Borna Sosas Handspiel am vergangenen Samstag im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg (2:1) keinen Strafstoß für die Gäste nach sich zog, den diese vehement gefordert hatten. Sosa war der Ball beim Luftduell von hinten gegen den ausgestreckten Arm gesprungen.

Es gebe Schiedsrichter, die darin ein strafbares Handspiel gesehen hätten, "weil der Arm seitlich abgespreizt ist", berichtet Drees. Fußballer hätten hingegen gesagt: "Wenn ein Spieler rückwärts abspringt, braucht er die Hände, um eine Balance in der Luft zu halten. Dazu ist es notwendig, die Hände auch seitlich rauszunehmen, sonst fällt der nämlich einfach um."

Drees' Standpunkt ist eindeutig: "Ich bin mit der Auslegung vom Samstag total zufrieden. Das nicht als strafbares Handspiel zu werten, finde ich viel, viel besser."

In der aktuellen Sendung "Was geht, Bundesliga?" - jeden Donnerstagabend auf den kicker-Plattformen und bei Youtube abrufbar - sagt Drees außerdem, ob er Elfmeter für Handspiele im Strafraum für zu hart hält, welche Zwischenbilanz er beim VAR zieht und was bei Frankfurt-Dortmund schiefgelaufen ist.