"Das haben sich alle anders vorgestellt": Deutschland vor dem Polen-Spiel unter Druck

Am Sonntag (20 Uhr) trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Polen. Nach der Pleite im ersten Spiel ist der Druck groß. Im Vorfeld spricht "MagentaSport"-Experte Stefan Koch im kicker-Interview über die Estland-Niederlage und darüber, was Trainer Gordon Herbert jetzt verbessern muss.

Stefan Koch gehört bei Basketball-Spielen zu den bekannten Kommentatoren-Stimmen von "MagentaSport". Als Trainer feierte er Erfolge in der BBL, unter anderem mit den Skyliners Frankfurt, Gießen 46ers und Artland Dragons. Nun äußert er sich vor dem wichtigen Spiel gegen die Polen.

Deutschland verliert in der WM-Quali gegen Estland mit 66:69, wie konnte das passieren und was waren die Ursachen dafür?

Das ist natürlich ein enttäuschendes Ergebnis, das auf einer entsprechend schwachen Leistung basiert, die man in der Form nicht vorhersehen konnte. Wenn man nach den Gründen schaut, blickt man als allererstes auf die Aufstellung: keine NBA-Spieler, keine Euroleague-Spieler. Es gibt im nächsten Jahr eine EM in Deutschland und es kann durchaus sein, dass in diesem Kader kein Spieler dabei sein wird, der jetzt gegen Estland gespielt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, hätte diese Mannschaft das Spiel gewinnen können. Estland ist vermeintlich der schlechteste Teilnehmer dieser Vorrundengruppe D. Die Probleme der deutschen Mannschaft lagen darin, den Drei-Punkte-Wurf zu verteidigen und offensiv fand sehr wenig Bewegung statt - sowohl Ballbewegung als auch Spielerbewegung. Da würde ich in erster Linie die Ursachen suchen.

Das haben sich alle anders vorgestellt Stefan Koch

Man kann sagen, es ist ein "gewaltiger Fehlstart" - Das hat sich Trainer Gordon Herbert sicherlich ganz anders vorgestellt oder?

Das haben sich alle anders vorgestellt - es ist aber ein Spiel der sechs Vorrundenspiele. Diese Niederlage kann noch korrigiert werden. Man kann sicherlich von einem Fehlstart reden. Wie weit man den jetzt klassifizieren muss als leichten oder heftigen Fehlstart, das ist sicherlich Ansichtssache und Geschmacksache. Fakt ist aber: Selbst wenn man das korrigiert, ziehen in der Gruppe die ersten Drei weiter und die Vorrundenergebnisse werden mitgenommen. Das macht diese Niederlage noch unangenehmer.

Stefan Koch (re.) ist Kommentator bei "MagentaSport". imago images/HMB-Media

Liegt schon jetzt vor dem zweiten Spiel der Druck bei der deutschen Nationalmannschaft, unbedingt zu gewinnen?

Es ist ganz klar: Es hat sich Druck aufgebaut, aber nicht nur bei der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch bei den Polen, die ihre erste Partie gegen Israel ebenfalls verloren haben. Jetzt muss die deutsche Mannschaft an ihre Schwächen arbeiten, denn es wird keine personellen Veränderungen geben, keine neuen Spieler, sagte Trainer Gordon Herbert. Die deutsche Mannschaft muss in aller erster Linie daran arbeiten, dass der Ball in der Offensive besser bewegt wird. Es war alles sehr, sehr statisch, vielleicht auch durch die Anspannung im ersten Spiel. Es muss eine mentale Lockerheit gefunden werden und es muss im Angriff die Last auf mehrere Schultern verteilt werden, denn derzeit ist die deutsche Offensive und deren Optionen zu ausrechenbar.

Gordon Herbert hatte nur zwei Tage Zeit, an den Schwächen zu arbeiten. Zu kurz?

Natürlich ist die Zeit extrem begrenzt. Wenn man sich das Ergebnis und die Statistik aus dem Estland-Spiel anschaut, muss man sagen: Im Angriff muss mehr passieren. Die schlechten Wurfquoten haben eine Ursache - und das war die fehlende Ballbewegung. Daran muss das Team arbeiten.

Keine NBA-Spieler dabei und am selben Abend spielen Alba Berlin und Bayern München in der Euroleague. Im Fußball undenkbar. Muss sich der Basketball daran gewöhnen?

Das ist keine neue Situation und man hat sich schon daran gewöhnt. Es ist etwas, das wir im Basketball schon kennen. Wir haben im Basketball einen Konflikt zwischen der Fiba und der Uleb und wer bezahlt, der bestimmt, welche Musik gespielt wird. Die Spieler werden nicht vom Verband sondern von den Vereinen bezahlt und die Euroleague ist mittlerweile ein beachtliches Wirtschaftsunternehmen. Und natürlich kann man sagen, da muss eine Einigung her, das würde mich auch freuen. Aber es ist super schwierig. Alba Berlin und Bayern München spielen parallel in zwei 18er Ligen, der Euroleague und BBL mit Extrembelastung. Das ist nicht vergleichbar mit der Champions League im Fußball - und ein Königsweg, wie man dieses Problem lösen könnte, ist für mich nicht erkennbar.

Das Ziel, eine Medaille bei einem großen Turnier zu holen - wie realistisch ist das?

Wenn Deutschland bei der EM mit dem besten Kader antritt, von den aktuell sieben NBA-Spielern, wären in meiner Wunschmannschaft wahrscheinlich sechs oder sogar alle sieben im Kader, der Rest wären Euroleague-Spieler. Dann hat man eine Mannschaft, die Medaillen-Qualität hat, aber man ist ja nicht der Einzige. Es gibt andere Nationen (Serbien, Frankreich), die ähnlich gut aufgestellt sind und in einem Pool von einem halben dutzend Mannschaften die eine Medaille gewinnen können. Aber es wäre für Deutschland durchaus machbar. Wir haben unter anderem einen Dennis Schröder, einen Franz Wagner, der aktuell als der viertbeste Rookie in der NBA gehandelt wird bei den Orlando Magic, Paul Zipser, wenn er wieder fit werden wird - dann hast du eine sehr, sehr hohe Qualität.

Mit ihrer Wunschmannschaft, wie weit kommt das deutsche Team bei der Heim-EM?

Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft mindestens ins Viertelfinale kommt, Halbfinal-Potenzial hat.

Als MagentaSport-Kommentator und Kenner der Szene haben Sie schon viel gesehen und erlebt. Gibt es bei der Vorbereitung auf ein Spiel, wie das der Nationalmannschaft, etwas, dass Sie persönlich erfreut?

In der Vorbereitung eher nicht, das ist Arbeit. Das ist Büroarbeit. Am Schreibtisch sitzen, Statistiken prüfen und sich in die Vita der Spieler einlesen. In der Halle freut es mich, auf alte Bekannte zu treffen, Spieler oder Trainer-Kollegen. Aber vor allem freut es mich, wenn ich ein gutes Spiel sehe. Dann macht die Arbeit des Kommentators einfach viel mehr Spaß.