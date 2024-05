"Das haben die Fans verdient": Funkels Blick richtet sich auf Braunschweig

Durch das 1:3 bei Hertha BSC muss der 1. FC Kaiserslautern weiter auf den sicheren Klassenerhalt warten. Trainer Friedhelm Funkel richtete den Blick aber schnell nach vorne.

Den vorzeitigen Klassenerhalt aus eigener Hand abzusichern - das war das Ziel des FC Kaiserslautern vor dem Duell mit der Hertha im Berliner Olympiastadion, dem Ort an dem der FCK in zwei Wochen im DFB-Pokalfinale auf Bayer Leverkusen treffen wird. Ein Dreier gegen den Hauptstadtklub hätte dafür gereicht, den Ligaverbleib endgültig einzutüten, doch nach 90 Minuten lag jenes Ziel in weiter Ferne. Statt eines Sieges für den FCK stand am Ende eine klare wie verdiente 1:3-Niederlage und das Warten auf den sicheren Klassenerhalt dauert zumindest einmal bis zum morgigen Sonntag an.

"Wir haben nicht an die Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen können", erklärte ein sichtlich verärgerter Friedhelm Funkel nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon. Dass durch die Niederlage des FC Hansa Rostock in Schalke zumindest einmal der direkte Abstieg verhindert werden konnte sei zwar eine Erleichterung, wie der Coach zugab, doch im Lichte, wie die Lauterer die drei Gegentreffer in Berlin kassiert hatten, war auch das nur ein schwacher Trost.

Funkels Ärger über "individuelle Fehler"

Was war überhaupt passiert? Im Vorlauf des Elfmeter-Treffers von Hertha-Stürmer Haris Tabakovic zum zwischenzeitlichen 1:0 hatte es die FCK-Defensive gleich mehrfach verpasst, die Kugel im Getümmel vor dem eigenen Tor zu klären, ehe Jan Elvedi den späteren Torschützen ungeschickt per Grätsche zu Boden brachte. Bevor Jeremy Dudziak kurz vor der Pause auf 2:1 aus Sicht der Hausherren stellen konnte, hatte erneut die komplette Defensive der Gäste geschlafen, im entscheidenden Zweikampf blieben dann sowohl Nikola Soldo als auch Boris Tomiak zu passiv. Bei Fabian Reeses Treffer zum 3:1-Endstand erwischte es dann erneut Elvedi, dessen Fehlpass direkt in den Füßen des Flügelspielers landete.

Alle drei Gegentreffer waren individuelle Fehler, die wir in den letzten Wochen so nicht mehr gemacht haben. Friedhelm Funkel zur Niederlage in Berlin

"Alle drei Gegentreffer waren individuelle Fehler, die wir in den letzten Wochen so nicht mehr gemacht haben. Dafür sind wir bestraft worden und haben auch verdient 1:3 verloren", betonte Funkel, erkannte aber auch an, dass die Berliner die Fehler Lauterns "brutal ausgenutzt" hatten. Schlussendlich habe man deshalb nach Ansicht des 70-Jährigen "hochverdient verloren".

Zimmer fehlt beim Saison-Abschluss

Lange auf der Niederlage kauen wollte Funkel aber dennoch nicht, der Blick des Trainers ging schon wenig später nach vorne - zuerst in die kommende Woche, dann aber auch auf den Sonntag, wo mit Eintracht Braunschweig und dem SV Wehen Wiesbaden zwei direkte Konkurrenten im Tabellenkeller aufeinandertreffen. Lautern selbst müsse sich am 34. Spieltag im Duell mit Eintracht Braunschweig "zuhause auf dem Betzenberg mit einem Sieg aus dieser Zweitligasaison verabschieden", erklärte Funkel. "Das haben die Fans verdient und dafür werden wir alles tun."

Zuvor gehe allerdings der Blick auf das Duell des kommenden Gegners am 33. Spieltag: Sollten die Braunschweiger schließlich gegen Wiesbaden gewinnen, beträgt Kaiserslauterns Vorsprung auf den SVWW weiterhin vier Zähler, bei noch drei zu vergebenden Punkten - und der Klassenerhalt wäre sicher. Klar also, dass der Coach seinen Blick auch auf diese Partie richtig, das gab Funkel im Interview selbst zu. Nach dem Sonntagstraining werde Funkel mit seinem Staff "im Trainerbüro sitzen und werden uns das Spiel natürlich anschauen".

Ein Sieg am letzten Spieltag sei aber ungeachtet des Ausgangs der Partie in Braunschweig das Ziel, daran ließ der Coach keinen Zweifel. Verzichten muss er dabei allerdings auf seinen Kapitän Jean Zimmer, der das finale Saisonspiel infolge seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison gelbgesperrt verpassen wird.