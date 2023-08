"Das habe ich nicht bei allen gesehen": Ziegner stellt die Frage der Drittligatauglichkeit

Auch gegen Ulm blieb der MSV Duisburg ohne Sieg - mit drei Punkten aus vier Spielen finden sich die Zebras im Tabellenkeller wieder, dort ist auch die Stimmung in Meiderich. Trainer Torsten Ziegner suchte nach Erklärungen und sprach Klartext.

Gegen Ulm hatte der MSV-Trainer "zwei unterschiedliche Halbzeiten" gesehen, wie Ziegner nach dem 1:1 bei "MagentaTV" erklärte. "Die erste Hälfte war druckvoll", blickte der 45-Jährige auf das Spiel und stellte fest, dass man "wieder einen Standard gebraucht" habe, um in Führung zu gehen. Das Problem sei dann aber nach dem Seitenwechsel gewesen, denn: "Wir schaffen es nicht, den Druck hochzuhalten."

Ziegner begab sich dann auch auf die Suche nach Erklärungen, so führte er an, dass "der ein oder andere Spieler im Kader körperlich "noch nicht in dem Zustand ist, den wir uns erhoffen. Ich denke da an Pascal Köpke oder Alex Esswein." Der Coach verwies in diesem Zusammenhang auf die schwierige Vorbereitung, in der gewisse Themen, "die uns jetzt beschäftigen", nicht adäquat eingeübt werden konnten.

Das war heute typischer Drittligafußball. Da muss man 90 Minuten gehen können. Torsten Ziegner

"Es ist ärgerlich, dass wir in der Vorbereitung an Themen wie 'Offensive Durchschlagskraft' nur bedingt arbeiten konnten, weil Neuzugänge wie Robin Müller oder Esswein noch gar nicht da waren und Köpke verletzt war. Da kann man Automatismen nicht einüben", stellte Ziegner fest und betonte, dass er keine Ausrede sein soll, "aber es ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum wir nicht so zu Torchancen kommen, wie wir es uns wünschen."

So ganz ohne Trainerschelte kamen die Duisburger dann aber doch nicht davon, vielmehr gab es sogar Kritik, die sich gewaschen hatte. "Zu kämpfen ist das Mindeste, was man tun kann", betonte der MSV-Coach und sagte mit Blick auf seine Spieler, dass "der eine oder andere schauen muss, ob er in der Lage ist, in der 3. Liga Woche für Woche auf einem Niveau zu spielen, wo wir erfolgreich sein können."

Ziegner vermied es dabei explizit, "einzelne Spieler herauszupicken, aber es steht fest: Das war heute typischer Drittligafußball - mit viel Kampf, Leidenschaft und Laufarbeit. Da muss man 90 Minuten gehen können. Das habe ich nicht bei allen gesehen."

Das ein Spieler vier Meter vor dem Tor komplett frei steht, geht nicht. Torsten Ziegner

Der Duisburger Trainer weiß, dass es mit jedem "Negativerlebnis" psychisch schwerer wird und Dinge wie Selbstzweifel, Anspruchsdenken und Versagensängste mehr und mehr zum tragen kommen. "Das sind Dinge, mit denen wir umgehen müssen", weiß Ziegner, der auch deshalb betonte, wie wichtig es ist, neben Kritik der Mannschaft auch immer wieder das Vertrauen auszusprechen. Deshalb "gibt es keine Vorwürfe, wenn man Fehler macht oder keine guten Entscheidungen trifft. Aber es ist auch ein Lernprozess."

Einen Lernprozess gab es gegen Ulm auch für die Defensive, die Ziegner zufolge zwar über weite Strecken ordentlich gespielt hatten, aber im entscheidenden Moment eben nicht auf der Höhe war. "Das ein Spieler vier Meter vor dem Tor komplett frei steht, geht nicht", monierte der 45-Jährige und stellte fest: "Das Thema 'Defensive Standards' begleitet uns schon eine Weile. In solchen Situationen muss man den unbedingten Willen haben, das eigene Tor zu verteidigen. Solche Dinge werfen uns zurück."