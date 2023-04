"Das habe ich gewusst": Stöger verrät seinen Elfmeter-Kniff

Dreimal trat Kevin Stöger in dieser Saison zum Elfmeter an, dreimal traf der Bochumer Mittelfeldspieler. Wieso das trotz eines unplatzierten Schusses auch gegen Union Berlin klappte, erklärte der Österreicher nach dem Spiel.

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel hat der VfL Bochum auch beim zweiten Aufeinandertreffen mit Union Berlin gepunktet. Dass man am Ende einen Zähler aus dem Stadion An der Alten Försterei entführte, lag an einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang - und dem Ausgleichstreffer von Kevin Stöger.

Der Österreicher belohnte sein Team per Foulelfmeter und verriet nach Schlusspfiff, wieso er vom Punkt derart treffsicher ist - schließlich hat er alle drei Versuche aus elf Metern in dieser Saison verwandelt. "Ich gucke vor dem Spiel, wie die Torhüter springen. Ob sie schnell springen oder lange stehen bleiben", erklärte der 29-Jährige bei DAZN. "Ich war nochmal drin kurz vor dem Spiel. Er springt ziemlich schnell, das habe ich gewusst", kannte er die Eigenheiten von Union-Keeper Frederik Rönnow.

Stöger entschied sich für einen Flachschuss in die Tormitte, denn "normalerweise bleibt kein Torwart stehen". Rönnow tat das tatsächlich nicht, sondern sprang in die rechte Ecke, sehr zu Stögers Freude: "Wenn er stehen bleibt, sieht es scheiße aus für mich. Aber so ist er ganz korrekt verwandelt, und mich freut es natürlich, dass ich wieder getroffen habe vom Punkt."

Schlotterbecks Fleischwunde getackert

Sorgen bereitete dagegen Keven Schlotterbeck. Der Innenverteidiger musste den Platz bereits nach 15 Minuten verlassen - und wird dem VfL Bochum im weiterhin engen Abstiegskampf vorerst fehlen. Wie Trainer Thomas Letsch nach dem Spiel mitteilte, hat sich Schlotterbeck eine Fleischwunde im Oberschenkel zugezogen. "Sie ist sehr tief. Sie wurde getackert", so der Trainer, der aber Entwarnung geben konnte. Ins Krankenhaus müsse der 25-Jährige nicht, er "springt hier rum".

Mit dem verdienten Punkt gegen einen heimstarken Champions-League-Aspiranten in der Tasche richtete Letsch den Blick auf die kommenden Wochen. Mit den Fans im Rücken möchte er die gute Leistung gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) bestätigen, der sein Team im Hinspiel "vor einige Probleme gestellt" habe. Dabei wird Schlotterbeck fehlen ("Für nächste Woche wird es eng für ihn"), der in Berlin gelbgesperrte Kapitän Anthony Losilla hingegen steht dem Trainer wieder zur Verfügung.