Das große Schweigen bei Bayer - Trennung von Seoane steht unmittelbar bevor

Nach der Pleite in Porto steht Trainer Gerardo Seoane unmittelbar vor dem Aus. Die zweite Hälfte bei der 0:2-Niederlage war symptomatisch für die Werkself in dieser Saison. Das Schweigen danach ebenso.

Aus Porto berichtet Stephan von Nocks

Es war in Porto irgendwie wie immer in dieser Saison. In den guten Phasen des Spiels, vornehmlich der ersten halben Stunde, als die Werkself klare Vorteile besaß, verspielte sie erfolgsversprechende Situationen mangels Präzision in der finalen Aktion oder stand sich selbst im Weg wie der Torjäger a. D. Patrik Schick bei seinem verschossen Handelfmeter unmittelbar vor der Pause. Effektivität gleich null.

Leverkusen knickt weg

Und als der FC Porto nach dem Seitenwechsel aufdrehte, höher presste, aggressiver attackierte, knickte die Mannschaft beim ersten größeren Widerstand weg, wurde aufgefressen - von einem Gegner, der sicherlich nicht gehobenes europäisches Niveau darstellt. Nach dem Seitenwechsel war Bayer schlicht chancenlos. Hinten wie vorne. Ein Aufbäumen war nicht wirklich zu erkennen. Bayer wirkte gesichts- und führungslos.

Bezeichnend für die Gesamtlage: Später in der Mixed Zone war Portos Linksverteidiger Wendell, de bis 2021 noch für Bayer spielte, der einzige Profi mit Leverkusen-Bezug, der sich blicken ließ. Von den wenigen Führungsspielern bei Bayer keine Spur.

Und auch die Bosse schwiegen. Mehr als genug gesprochen hatte ja Geschäftsführer Fernando Carro am Sonntag beim Doppelpass auf Sport 1. Seine Forderung nach "sehr, sehr, sehr kurzfristigen" Erfolgen konnte Trainer Gerardo Seoane nicht nachkommen und auch eine weitere Enttäuschung nicht vermeiden.

Bayer steht vor eine bewegten Tag - Kader mit vielen Baustellen

Die Lage ist eindeutig, Seoanes Aus unausweichlich und steht unmittelbar bevor. Bayer 04 steht vor einem bewegten Tag. Die bevorstehende Trennung ist nicht nur für den Schweizer eine Niederlage. Auch die Mannschaft gibt seit Wochen kein gutes Bild ab, entwickelte nie ansatzweise so etwas wie Konstanz, ist labil und liefert viel zu wenig.

Dass dieser Kader nicht mehr funktioniert, liegt auch an seiner Zusammenstellung. Die linke Seite, auf der Innenverteidiger Piero Hincapie stark begann, dann aber große Probleme bekam, ist ein Dauerproblem.

Einen echten Sechser, der die Mannschaft defensiv zusammenhält und das Spiel in beiden Richtungen ordnet, wurde in diesem Sommer ebenso wenig verpflichtet. Charles Aranguiz, in der ersten halben Stunde stark, kann diesen Part defensiv nicht mehr ausfüllen, da ihm das Tempo fehlt, sobald sich die Räume neben und hinter ihm öffnen.

Die Führungsriege auf dem Platz wird immer kleiner

Neue Führungskräfte, die nach dem Abgang von Julian Baumgartlinger, noch weniger wurden, wurde der schwachen Hierarchie ebenfalls vorenthalten. Probleme, die jedem Fußballlehrer die Arbeit schwer machen und schwer machen werden. Ein Trainerwechsel wird all diese nicht lösen.