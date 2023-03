Am Samstagabend steigt das mit Spannung erwartete Spitzenspiel in München: Spitzenreiter Borussia Dortmund gastiert beim FC Bayern. Testen Sie im Vorfeld Ihr Wissen!

Es ist schon eine Weile her, dass Borussia Dortmund als Tabellenführer an die Isar reiste. Das Spitzenspiel in München schreibt aber noch viele andere Geschichten - unter anderem trifft Thomas Tuchel bei seinem Debüt als neuer Bayern-Trainer direkt auf den Klub, den er als letzte Station in der Bundesliga trainiert hat.

Wie gut kennen Sie sich mit dem Schlagerspiel aus? Testen Sie Ihr Wissen:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!