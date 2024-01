"Das gibt uns zu denken": Seoanes lange Mängelliste nach Augsburg

Borussia Mönchengladbach hat am Sonntagabend den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Gegen den FC Augsburg agierten die Fohlen zu oft schläfrig.

Borussia Mönchengladbach ging mit einer breiten Brust ins Heimspiel gegen Augsburg, nachdem die Fohlen in den sechs Partien vor eigenem Publikum zuvor nicht verloren hatte. Der Borussia-Park sollte eine Festung bleiben, zumal mit dem FCA keine Auswärtsmacht gastierte - nur eines der zuvor 21 Spiele in der Fremde konnten die Fuggerstädter gewinnen.

Dass Statistiken und Trends aber nicht unbedingt immer etwas bedeuten müssen, wurde am Sonntagabend unter Beweis gestellt. Augsburg drückte Gladbach von Beginn an hinten rein, einzig der Treffer fehlte. Dieser sollte den Fohlen gelingen, wenngleich sehr schmeichelhaft und dank großer Mithilfe von FCA-Keeper Finn Dahmen. "Wir haben die Starts in beide Halbzeiten verschlafen", kritisierte Gerardo Seoane nach der Partie bei DAZN.

Gladbachs Trainer hatte eine lange Liste mit Fehlern, die seine Elf gegen Augsburg machte. Nach Wiederanpfiff nur mit dem Unterschied, dass die Gäste dies auch bestrafen konnten. "Wir waren viel zu fehlerhaft in Ballbesitz, hatten viele technische Fehler, Abspielfehler, überhastete Aktionen. Gegen den Ball haben wir den Zugriff nicht gefunden, wir hatten keine Zweikampfhärte", so Seoane weiter.

"Uns hat die Schärfe gefehlt"

Gladbach fehlte es somit eigentlich an allem, was auch Keeper Moritz Nicolas erkannte. "Uns hat die Schärfe gefehlt. Das darf uns nicht passieren." Augsburgs insgesamt 50. Auswärtssieg in der Bundesliga stand in der Schlussphase zu keinem Zeitpunkt auf wackligen Beinen, ein Aufbäumen ließen die Fohlen nahezu in Gänze vermissen. Wie dieser Auftritt zustande kam, will Seoane nun intern aufarbeiten. "Wir haben nicht unser wahres Gesicht gezeigt, das gibt uns zu denken", so der Schweizer.

Immerhin eine positive Sache hatte das Duell mit Augsburg noch übrig für die Borussia. Stefan Lainer feierte nach überstandener Krebserkrankung nicht nur sein Comeback im Kader, sondern kam auch nach 71 Minuten ins Spiel. "Es war eine lange Zeit. Das emotionalste Spiel in meiner Karriere. Es haben sich viele Leute sehr gut um mich gekümmert, ich war in guten Händen", freute sich der Österreicher, für den sich nach 239 Tagen auch ein Kreis geschlossen hat. Seine zuvor letzte Partie für die Borussia bestritt Lainer am 34. Spieltag der vorherigen Saison gegen den FC Augsburg.