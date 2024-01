Das gesamte Turnier im Livestream: Der REWE Juniorcup

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Göttingen der REWE Juniorcup statt. Am U-19-Hallenturnier nehmen zahlreiche europäische Topteams teil. Der kicker zeigt das Turnier in voller Länge im Livestream.

In der Göttinger Lokhalle rollt wieder der Ball beim REWE Juniorcup. FEST GmbH / Swen Pförtner