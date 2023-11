Das Gerhardt-Rätsel: Muss er Kovac wieder retten?

Vieles drehte sich zuletzt um Maximilian Arnold beim VfL Wolfsburg. Im Schatten des Kapitäns verlor aber auch Yannick Gerhardt seinen Platz unter Trainer Niko Kovac. Den der 29-Jährige in der vergangenen Saison mit seinen Toren rettete …

Als zuletzt die Fragen kamen, warum Maximilian Arnold nur auf der Bank saß, spielte Niko Kovac verwundert. Er stellte die Gegenfrage, warum nicht nach Yannick Gerhardt gefragt werde, schließlich saß auch dieser verdiente VfL-Spieler nur auf der Bank. Und in der Tat: Die Frage stellt sich nach nun schon zwei Partien und 180 Minuten ohne Einsatz immer drängender. Warum spielt Gerhardt, dieser so geschätzte Teamplayer, in den vergangenen beiden Partien gar keine Rolle mehr? Die Rotation jedenfalls beförderte den 29-Jährigen nach draußen.

Gerhardt ist häufig einer der Ersten, die raus müssen

Der Trainer bestätigt indirekt damit das, was er in der vergangenen Saison selbst noch angemerkt hatte: "Er läuft in der Bundesliga unter dem Radar." Sowohl, was die öffentliche Wertschätzung als auch das Vertrauen der jeweiligen Trainer betrifft. Gerhardt, seit 2016 beim VfL, wird zwar stets gelobt, ist aber häufig auch einer der Ersten, die raus müssen, wenn es mal nicht so läuft. Das mag daran liegen, dass man sich auf den Ex-Kölner verlassen kann, sich sicher sein kann, dass er keinen Stunk macht. Schließlich hat er noch nie seine eigenen Interessen über die der Mannschaft gestellt. "Er ist ein absoluter Teamspieler", lobte Kovac, um gerade jetzt, wo er mehr denn je eine Einheit auf dem Platz benötigt, auf diesen zu verzichten.

Zuletzt spielte Gerhardt beim Pokalsieg gegen Leipzig

Zweimal hintereinander war Gerhardt nun draußen, zum insgesamt dritten Mal in dieser bislang durchwachsenen VfL-Spielzeit saß er beim 0:4 in Mönchengladbach über die volle Spiellänge auf der Bank. Was insofern verwundert, als Gerhardt bislang zwar nicht überragte in dieser Saison, aber auch keinesfalls enttäuschte. Auf wechselnden Positionen. Mal auf der Acht, dann auf der Zehn, als linker Flügelmann, oder, bei seinem letzten Einsatz, als Schienenspieler im Pokal gegen Leipzig (1:0).

Wenn es für Trainer Kovac und sein Team nach der Länderspielpause in der Liga gegen die Sachsen darum geht, die Wende in der sich zuspitzenden Krise einzuleiten, könnte Gerhardt wieder wichtig werden. Womöglich versucht sich Kovac dann bei seiner Aufstellung am einzigen erfolgreichen Spiel der vergangenen Wochen zu orientieren. Und wer weiß: Vielleicht wird der Routinier ja wieder zum Retter seines Trainers.

Schäfer: "Yannick Gerhardt identifiziert sich zu 100 Prozent mit diesem Klub"

Der stand vor einem Jahr nach sieben Spieltagen stark in der Kritik, der VfL mit fünf Punkten nur auf Platz 17. Die Wende gelang im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, als Gerhardt, der den Saisonstart wegen einer Knieverletzung verpasst hatte, in der Nachspielzeit das erlösende 3:2 erzielte. Es folgten unmittelbar zwei weitere Spiele mit je einem Treffer des laufstarken Mittelfeldmannes, der am Ende der Saison mit sechs Toren gemeinsam mit Jonas Wind VfL-Topschütze war. Was ihm reichlich Lob einbrachte: "Yannick Gerhardt identifiziert sich zu 100 Prozent mit diesem Klub, das wird manchmal total unterschätzt", sagte Geschäftsführer Marcel Schäfer. „Er ist goldwert für diesen Verein, weil er 'Arbeit, Fußball, Leidenschaft' im Herzen trägt." Umso rätselhafter ist es, dass er zuletzt gar keine Rolle mehr spielte.