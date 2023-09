"Das geilste und wichtigste Spiel": Obst ist "sprachlos" - und sorgt für Rätsel auf Social Media

Andreas Obst glänzte beim 113:111-Sieg der Deutschen gegen die USA. Vom wichtigsten Spiel seiner Karriere wollte er danach zwar nicht sprechen, lobte aber das Teamgefüge.

Manch nicht-deutscher Nutzer der Social-Media-Plattform "X" (vormals Twitter) dürfte am Freitag vor einem kleinen Rätsel gestanden haben. Postings, die von der sensationellen 111:113-Niederlage des Topfavoriten USA gegen Deutschland berichteten, wurden von manchen Usern mit Bildern kommentiert, die ohne weitere Erläuterung Äpfel, Birnen oder Bananen zeigten - eine Anspielung auf jenen Mann, der das Halbfinale ganz wesentlich geprägt, wenn nicht entschieden hat: Andreas Obst.

24 Punkte hatte der Profi vom FC Bayern Basketball erzielt, vier seiner acht Dreier verwandelt und auch noch sechs Assists verteilt. Wenig überraschend also, dass sich nach dem besiegelten Finaleinzug der DBB-Auswahl die Frage stellte, ob der 27-Jährige soeben das beste Spiel seiner Karriere bestritten hatte. "Keine Ahnung, aber es war das geilste und wichtigste. Ich bin gerade selbst noch etwas sprachlos", sagte der Starter bei "MagentaSport". "Wir wollten schnell und selbstbewusst spielen. Das haben wir auch geschafft. Das war gegen die USA nicht leicht, aber es hat gereicht. Wir wussten, sie haben ihre Schwächen und wir haben das ausgenutzt."

Am Ende stand der erste Sieg gegen die Nordamerikaner überhaupt, die Gewissheit, eine Medaille mitzunehmen - und die Chance, um Gold kämpfen zu können. "Wir sind einfach eine verdammt geile Truppe. Wenn du so ein Team, Staff, Fans und Familie im Rücken hast, kann nichts schiefgehen. Man kämpft auf dem Feld bis zum Umfallen und am Ende wird etwas Gutes passieren", so Obst, der bei Freiwürfen zwischenzeitlich sogar mit MVP-Rufen gefeiert wurde.

Lob bekam der gebürtige Hallenser dann auch noch von seinem Kapitän. "Vor vier, fünf Jahren konnte er werfen, wusste aber nicht, wie er zum Korb geht", sagte Dennis Schröder. "Was er jetzt für ein Paket hat, ist unglaublich. Er hat hart gearbeitet, dass er hier ist. Wir freuen uns alle für ihn, dass er MVP geworden ist. Respekt!"

Für Obst selbst fiel die Party nach dem Sieg etwas kürzer aus - er musste zur Dopingkontrolle. Die gute Laune verhageln konnte ihn das nicht, wie er auf "X" verriet: "Bester Dopingtest meines Lebens."