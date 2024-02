"Das geht mir eindeutig zu weit": Cottbus-Präsident Lemke kritisiert Respektlosigkeiten

Nach emotionalen wie sportlich erfolgreichen Heimspielen mischt Energie Cottbus weiter im Titelrennen mit. Vor dem Chemnitz-Duell am Samstag gibt es nun aber einen Nebenschauplatz: Präsident Sebastian Lemke meldet sich mit einem Statement zu Wort und kritisiert dabei Teile des eigenen Anhangs.

Fand in einem Statement deutliche Worte in Richtung eigener Anhang: Sebastian Lemke. IMAGO/Karina Hessland

Der FC Energie Cottbus und seine Fans durchleben aktuell ein Auf und Ab der Gefühle. Zuletzt konnten zwei Partien jeweils nach Pausenrückstand spektakulär gedreht werden - und damit lebt auch die Hoffnung auf Titelverteidigung und Aufstieg weiter. Doch dass das teils hochemotionale Geschehen auf dem Platz sich auch neben dem Platz niederschlägt, zeigt ein Statement, dass Cottbus-Präsident Lemke am Freitagabend auf der Energie-Homepage veröffentlichte.

Es seien Dinge vorgefallen, die er "weder tolerieren noch akzeptieren" könne, eröffnet Lemke: Zwar spüre man "grundsätzlich sehr viel Rückhalt und Unterstützung" für die im Verein geleistete Arbeit, doch prangert der Präsident in deutlichen Worten den "Mangel an Respekt" an, den er im Stadion immer wieder vernehmen müsse. Es sei bei sportlichem Misserfolg zwar normal, dass auch Unmut geäußert werde, aber: "Fernab der medialen Welt erwirbt man mit dem Kauf einer Eintrittskarte nicht das Recht, unsere Spieler, den Trainer oder andere Personen unseres Vereins zu beleidigen. Das geht mir eindeutig zu weit!", schreibt Lemke.

"Jegliche Form von Anstand abhanden"

Und wird in Folge deutlich: "Ich stelle mir die Frage, ob bei einigen Personen womöglich jegliche Form von Anstand abhanden gekommen ist? Was während der Heimspiele gegen Rostock und Viktoria Berlin, insbesondere nach den Gegentoren gerufen wurde, das entbehrt teilweise jeglichen Respekts." Für Frust und Ärger habe er Verständnis, für Beleidigungen unter der Gürtellinie und herabsetzende Bemerkungen jedoch nicht: "Wie solch ein Verhalten damit vereinbar sein soll, dass man Fan unseres Vereins sein möchte, das ist mir tatsächlich schleierhaft." Ein Spiel, so Lemke, dauere nämlich 90 - oder wie am Mittwoch auch mal 96 Minuten: "Zuvor getätigte Äußerungen mag der Sender dann schnell vergessen haben, der Empfänger jedoch nicht."

Am Samstag tritt Energie Cottbus nach zuletzt zwei Heimspielen nicht im "Stadion der Freundschaft" an. Es geht zum formstarken Chemnitzer FC, der zuletzt auch Primus Greifswald ein Bein stellen konnte.