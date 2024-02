"Das geht einfach nicht" - Aaron Ziercke nach erneuter Niederlage von GWD Minden

Ausgerechnet im Jubliäumsjahr läuft bei GWD Minden wenig zusammen. Auch nach dem Trainerwechsel findet der Traditionsclub nach dem Abstieg in der 2. Handball Bundesliga nicht zu seinem Spiel. Nach dem deutlichen 21:31 gegen Dresden in eigener Halle zeigte sich Aaron Ziercke vor allem über die Art und Weise der Niederlage "maßlos enttäuscht".

Durch die Niederlage in Hamm und dem Sieg vion Vinnhorst war GWD Minden in der Vorwoche in der Tabelle der 2. Handball Bundesliga auf einen Abstiegsplatz gerutscht, diesen wollte der Traditionsclub am gestrigen Samstag mit einem Sieg im Heimspiel gegen den HC Elbflorenz umgehend wieder verlassen - doch am Ende stand ein 21:31 auf der Anzeigetafel und die Sorgen um den Klassenverbleib in der Jubiläums-Saison wachsen weiter.

Vor 1.529 Zuschauern spielte GWD Minden zunächst gut mit, hielt den Kontakt zu den Gästen und schaffte nach einem 10:13 zur Pause beim 13:13 kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich. Nach der Dreier-Serie hofften die heimischen Fans auf die Trendwende, Dresdens Coach Andre Haber nahm eine frühe Auszeit. Minden ging danach zwar sogar in Führung, doch dann übernahmen die Gäste wieder das Kommando: Aus einem 14:15 machten sie über ein 21:17 ein 31:21 - ein 17:6-Lauf.

Aaron Ziercke "maßlos enttäuscht"

Trainer Aaron Ziercke sah auf der Vereins-Homepage zunächst gute Ansätze bei GWD Minden: "In der ersten Halbzeit tun wir uns schwer aber liegen `nur` mit 10:13 zur Pause hinten. Wir haben im ersten Durchgang gut in der Abwehr gearbeitet und sind auch gut aus der Pause gekommen, sodass wir in der 38. Minute sogar mit einem Tor in Führung gehen. Die letzten 22 Minuten haben wir dann komplett den Faden verloren."

"Ich bin von den letzten 22 Minuten maßlos enttäuscht und mir tun vor allem die Zuschauer leid", so Aaron Ziercke. Der Coach von GWD Minden fügte an: "Man hat die Angst gespürt, wobei wir vor dem Spiel gesagt haben, dass es keine Ausreden mehr gibt. Ein Spiel zu verlieren ist ok aber sich so aufzugeben... das geht einfach nicht. Jeder, der das Wappen auf dem Herz trägt muss sich für dieses auch zerreißen!"

