"Das geht auf diesem Platz nicht": Eichner hadert nach dem 0:3

Der Karlsruher SC hinkt den eigenen Ambitionen ein gutes Stück hinterher. Gegen Paderborn setzte es den nächsten Dämpfer. Zumindest den schlechten Rasen im Wildpark ist der KSC nun los.

Zwölf Spiele, zwölf Punkte, Platz 16. Den Start in die Saison hat sich der Karlsruher SC anders vorgestellt. Vor Beginn der Spielzeit wurden die Badener auch wegen der Verpflichtung von Lars Stindl als Geheimfavorit auf den Aufstieg gezählt, davon ist der KSC Anfang November aber meilenweit entfernt. Am Sonntag setzte es bereits die sechste Saisonniederlage, das 0:3 gegen Paderborn war durchaus verdient.

Dass der KSC derzeit nicht wirklich vor Selbstvertrauen strotzt, war gegen den SCP in einigen Situationen zu sehen. Beim 0:1 durch Adriano Grimaldi sah Karlsruhe im Kollektiv nicht gut aus, ein Fehler reihte sich an den Nächsten. "Wir machen uns oft das Leben schwer, weil wir viele Situationen spielerisch lösen wollen. Das geht auf diesem Platz nicht", resümierte Trainer Christian Eichner und sprach damit einmal mehr das Geläuf im Wildpark an. Der bereits mehrfach kritisierte Rasen hat nun aber ausgedient, in der anstehenden Länderspielpause wird im erneuerten Karlsruher Stadion ein neues Grün verlegt.

Der Platz war aber bei weitem nicht hauptverantwortlich für die empfindliche Niederlage gegen Paderborn. Die Gäste waren dem KSC spielerisch überlegen, nach 30 Minuten kamen die Badener nur auf magere 27 Prozent Ballbesitz. Zudem ließ Karlsruhe beste Chancen aus, Igor Matanovic hätte nach 38 Minuten zum Ausgleich treffen müssen, schoss aus wenigen Metern aber drüber. "Das ärgert mich brutal. Den muss ich machen", erklärte der geknickte 20-Jährige.

Freis: "Ich werde Ruhe bewahren"

Warum es beim KSC derzeit schlechter läuft als in der vergangenen Saison - zur gleichen Zeit im Vorjahr hatte Karlsruhe fünf Punkte mehr - ist für Sebastian Freis schwer zu greifen. "Wir müssen hinterfragen, was die Ansatzpunkte sind", so der Bereichsleiter Sport. "Das fängt hinten an und geht bis ganz nach vorn. Es ist schwierig, das auseinanderzudividieren. Aber wir müssen ehrlich miteinander sein, die Spieler einbeziehen und uns der Aufgabe stellen."

Eine Trainerdiskussion lässt Freis derweil nicht aufkommen, Eichner wird die Kehrtwende weiterhin zugetraut. "Ich kann nur für mich sprechen, ich werde Ruhe bewahren", stellte Freis klar. Helfen dabei soll auch der neue Rasen, der im nächsten Heimspiel gegen Nürnberg eingeweiht wird. Zuvor steht am Samstagabend (20.30 Uhr) aber das schwere Auswärtsspiel bei Hertha BSC an.