Das Fundament für den Erfolg

Wenn am Donnerstag die Jugend-Europameisterschaft im Beachhandball am Strand von Varna beginnt (04. bis 07. Juli), werden auch die Bundestrainer Marten Franke (Männer) und Alexander Novakovic (Frauen) ganz genau hinschauen, wie sich die deutschen Talente präsentieren. Denn der eigene Nachwuchs ist das Fundament der A-Nationalmannschaften.

Dilayla Alarslan nahm vor zwei Jahren noch an der Jugend-EM in Prag teil - in diesem Jahr wurde sie Weltmeisterin. jun