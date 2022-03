Das Für und Wider an Seoanes Rochaden

Als Bayer 2021 Gerardo Seoane verpflichtete, war dessen taktische Flexibilität, die sein Vorgänger Peter Bosz nicht mitbrachte, ein entscheidendes Kriterium. Unter dem Schweizer agiert die Werkself jetzt definitiv variabler. Doch dies hat wie nun bei der 0:1-Niederlage gegen Atalanta Bergamo nicht nur positive Auswirkungen. Eine kommentierende Analyse von Stephan von Nocks.

Der Unterschied wurde in den letzten Spielminuten deutlich. 120 Sekunden nachdem Bergamos überragender Abwehrchef Merih Demiral mit einem fantastischen Tackling Moussa Diaby im Strafraum der Italiener gestoppt hatte, zog auf der anderen Seite der eingewechselte Jeremie Boga nahezu problemlos an Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah vorbei und erzielte aus ungünstigem Winkel den 1:0-Siegtreffer.

Gasperinis Fazit: "Sind verdient weitergekommen"

Zwei direkte Duelle - zwei Welten, was die Abwehrleistung anbelangt. Und ein Dokument dafür, warum Atalanta verdient ins Viertelfinale der Europa League einzog und Bayer eben nicht. Nach Betrachtung beider Partien gibt es keinen Ansatz, von einem unglücklichen Ausscheiden nach dem 2:3 im Hinspiel zu sprechen. Dafür war der Leistungsunterschied gerade in Bergamo zu groß. Nicht umsonst stellte Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini fest: "Wenn man das Spiel in Bergamo anguckt und die erste Halbzeit hier, sind wir verdient weitergekommen."

Einzig im vierten Viertel dieses Achtelfinalduells agierte Bayer 04 über weite Strecken so, wie man es von der Werkself eigentlich gewohnt ist. Und so hätte der Plan von Gerardo Seoane durchaus aufgehen können, der mit einem sehr defensiv besetzten 3-5-2 beginnen ließ und erst in der letzten halben Stunde mit Rechtsaußen Karim Bellarabi für Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah einen extrem offensiven für einen zuvor rein defensiven rechten Schienenspieler brachte sowie mit Sardar Azmoun einen Stürmer für den diesmal als Zehner agierenden Mittelfeld-Strategen Kerem Demirbay.

Wir wollten das Feld erst öffnen, wenn beim Gegner eine gewisse Müdigkeit da war. Gerardo Seoane

"Wir wollten nicht von Anfang an dem Gegner offene Räume geben, weil sie extrem starke Konterspieler haben und ein Muriel ab der 60. Minute nicht die gleiche Explosivität hat wie in der ersten Minute. Wir wollten das Feld erst öffnen, wenn beim Gegner eine gewisse Müdigkeit da war. Wir wollten spüren, wie die Mannschaft mit dieser Spielweise zurechtkommt. Und weil wir das Gefühl hatte, dass sie das gut umsetzt, haben wir auch begonnen mit den Wechseln einen offensiven Impuls zu eben", erklärte der Schweizer.

Diaby lässt zwei Hochkaräter liegen

Defensiv zahlten sich Seoanes Rochaden im Vergleich zum Hinspiel definitiv aus, als Bayer beim 2:3 nur mit Glück und einem überragenden Lukas Hradecky im Tor einem Debakel entgangen war. Und hätte sich Bayer nach den offensiven Wechseln nach einer Stunde aus der anschließenden drückenden Feldüberlegenheit auch mehrere klare Torchancen erspielt und genutzt oder Moussa Diaby schon jeweils zu Beginn beider Spielhälften zwei Großchancen nicht relativ kläglich vergeben, wäre der Plan Seoanes womöglich aufgegangen - und er wäre dafür gefeiert worden.

Zumal auch Bayer-04-Geschäftsführer Rudi Völler urteilte: "Wir haben so gegen eine Topmannschaft gespielt, wie du nach der Niederlage im Hinspiel spielen musst. Die Chancen, die du hast, musst du nutzen - wie schon gegen Köln."

Doch die Werkself verwertete die wenigen Hochkaräter nicht. Weshalb man die extrem defensive Grundhaltung ohne Mittelstürmer vor der Pause durchaus genauso hinterfragen kann wie die sehr späte Einwechslung von Strafraumstürmer Lucas Alario in der 82. Minute.

Diabys Chance nach einer Einzelleistung Mitchel Bakkers war im ersten Durchgang die einzige Möglichkeit der Werkself. Diese hatte mit Diaby, dessen auf diesem Niveau noch als zu leicht befundenen Sturmpartner Amine Adli und eben den linken Schienenspieler Bakker nur drei Akteure, die die Tiefe bedrohten.

War der Preis für die erhöhte Stabilität, den Bayer während der ersten Hälfte mit fehlender Offensivwucht bezahlte, zu hoch? Wie schon im Derby gegen Köln (0:1) und in München (1:1) sowie im Hinspiel in Bergamo hatte die Werkself zu lange gebraucht, um die von Seoane vorgenommenen oder vom Gegner im Spiel erzwungenen Anpassungen effektiv umzusetzen.

In München hatte es eine halbe Stunde gedauert, in der die Bayern deutlicher als 1:0 hätten führen können. Gegen Köln hatte Bayer erst nach der Pause dominiert. Vor der Partie hatte Seoane die Leverkusener Spielweise abgewandelt, um nicht ins Kölner Pressing hineinzuspielen, und dabei bewusst einen spielerischen nicht so flüssigen Auftritt in Kauf genommen, wie er nachher erklärte. In Bergamo hatte Bayer erst nach einer Stunde und der Umstellung von einer Vierer- auf eine Fünferkette mehr Stabilität gewonnen. Und im Rückspiel sah man die Seoane-Elf erst nach der Pause Bayer-typisch stürmen und dominieren.

Bis zu den Wechseln in der 61. Minute übrigens personell in der identischen Besetzung wie in der so verhaltenen ersten Hälfte. Und in diese Phase hatte Bayer durch Diaby, Demirbay und Charles Aranguiz mit drei guten Möglichkeiten die größte Durchschlagskraft während der gesamten 90 Minuten. Der mit Alario beendete Umbau zu einem extrem offensiv besetzten 3-4-3 sorgte zwar für gleichbleibend hohen Druck, aber nicht für große Torgefahr.

Seoane beklagt mangelnde Effektivität

Rein vom Ergebnis her vom sich die jüngsten taktischen Rochaden jedenfalls nicht ausgezahlt. Was zuletzt auch an der mangelnden Abgezocktheit lag, die Seoane beklagte. "Die Effektivität, die wir zuvor oft hatten, haben wir in den vergangenen vier Tagen nicht gehabt", stellte Völler fest.

Allerdings hat die Werkself in den jüngsten Partien ihre spielerische Linie in den unterschiedlichen Ansätzen nicht dauerhaft, sondern nur phasenweise durchsetzen können. Schon am Sonntag in Wolfsburg bietet sich die Rückkehr zum gewohnten 4-2-3-1 und den gewohnten Abläufen an, die sich weniger am Gegner orientieren, und in denen sich die Mannschaft wieder mehr auf ihre eigenen Stärken in der Offensive besinnt.