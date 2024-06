Das Form-Ranking der 24 EURO-Starter

13. Schweiz (2-2-0, 6:1, Ø 2,00)

Österreich war beim 1:1 in St. Gallen der einzige Gegner, der die Defensive der Eidgenossen in ihren vier Testspielen bezwingen konnte. Dänemark rang Deutschlands Gruppengegner ein 0:0 ab, gegen Irland (1:0) und Estland (4:0) feierten Xhaka & Co. zwei Siege. IMAGO/Geisser