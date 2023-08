Das Fazit des Dortmunder US-Trips

Drei Städte in elf Tagen: Der Trip durch die USA verlangte den Spielern von Borussia Dortmund einiges ab. Nicht nur dank der sportlichen Steigerung fällt das Fazit allerdings überwiegend positiv aus.

Von der USA-Reise des BVB aus Chicago berichtet Matthias Dersch

Es war in den vergangenen Tagen während der US-Tour von Borussia Dortmund nicht immer ganz einfach für BVB-Trainer Edin Terzic. Die elftägige Reise - eine Art Hybrid zwischen Trainingslager und PR-Trip - verlangte Flexibilität und forderte Kraft. Die Zeitverschiebung, das teils sehr heiße Klima, die vielen Flugstunden und Werbeverpflichtungen: Als Fußballlehrer würde man eine perfekte Vorbereitung vermutlich gänzlich anders planen. Als langjähriger Mitarbeiter des BVB jedoch kennt und akzeptiert der 40-Jährige die Zwänge des Klubs, nach neuen Einnahmequellen zu streben.

Die US-Tour war ein notwendiges Übel aus sportlicher Sicht. Zumal es müßig ist, darüber zu spekulieren, ob die zahlreichen kleineren (Nico Schlotterbeck, Gregor Kobel, Felix Nmecha) und größere Blessuren (Julien Duranville, Thomas Meunier) eine Folge des Reisestresses waren oder bei ähnlicher Trainingsbelastung auch in der Schweiz passiert wären, wo sich der BVB in den vergangenen Jahren stets den entscheidenden Schliff für die Saison holte. Terzic akzeptierte den Trip ohne öffentliches Murren und versuchte, den Spagat hinzubekommen zwischen sportlicher Vorbereitung, Teambuilding und PR. Und er durfte in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) durchaus zufrieden sein damit, wie seine Mannschaft die Bedingungen angenommen hatte.

Couragierte Leistungen gegen ManUnited und Chelsea

Exemplarisch hierfür standen die couragierten Leistungen in den Tests gegen Manchester United (3:2) in Las Vegas und gegen den FC Chelsea (1:1) in Chicago zum Abschluss des Trips. Beide Male bewiesen Terzics Profis Widerstandskraft und den Willen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen - das ist in Terzics Verständnis von Fußball elementar. Wie es geht, bewies Karim Adeyemi, als er sich in Las Vegas gegen Manchesters Folsom wehrte. Und auch die Auftritte der Neuzugänge Ramy Bensebaini, der gegen Chelsea spektakulär vor der Linie klärte, und Marcel Sabitzer ließen positiv aufhorchen.

Der Österreicher, unter anderem als Mann fürs Giftige im zentralen Mittelfeld verpflichtet, zeigte sowohl in den 45 Minuten gegen ManUnited als auch in den 45 Minuten gegen Chelsea, warum ihn der BVB verpflichtet hatte. Sein Mix aus einem sehr guten Pressingverhalten, Spielverständnis und Zug zum Tor kann ihn zu einem wichtigen Element in Dortmunds Spiel machen, sollte er zügig zu der aus Leipzig gewohnten, in München aber Verschütt gegangenen Klasse und Konstanz zurückfinden. Sein Start beim BVB darf jedenfalls als gelungen bezeichnet werden. Anders als bei Nmecha, dem dritten Neuen, der auf der US-Tour aufgrund von leichten muskulären Problemen erst gegen Chelsea ein paar Minuten sammeln konnte und dementsprechend noch im Integrationsrückstand ist - zumindest im sportlichen Bereich.

Meist müde, aber offene Augen

Eins nämlich war auffällig während dieser Tage in San Diego, Las Vegas und Chicago: Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, nicht nur Nmechas Gesangsimitation von Nat King Cole beim Teamabend in Chicago sorgte dafür. Neue Städte waren gleichbedeutend mit neuen Eindrücken, die meist mit müden, aber offenen Augen aufgenommen wurden. Die Dortmunder Spieler - so der Eindruck auf dieser Reise - kommen aktuell gerne zur Arbeit, daran änderten auch der Jetlag, die Verletzungen und die vergleichswarte harte öffentliche Kritik von Terzic nach der schwachen Leistung beim 6:0 gegen San Diego Loyal nichts. Es ist dem Team anzumerken, dass der Kern vor allem im vergangenen Halbjahr zusammengewachsen ist. Die neue, breitere und flachere Teamhierarchie mit Kapitän Emre Can an der Spitze eines sechsköpfigen Mannschaftsrats ist die Folge dieser Entwicklung. Zumal der Übergang reibungslos lief und weder der bisherige Kapitän Marco Reus noch dessen bisheriger Stellvertreter Mats Hummels im Groll aus dem Amt schieden.

Fans der Premier-League-Klubs noch in der Überzahl

Zu guter Letzt darf der BVB den Trip auch wirtschaftlich als Erfolg verbuchen. Zwar war sowohl beim Test gegen ManUnited als auch gegen Chelsea klar zu erkennen, dass Dortmunds Fans in der deutlichen Unterzahl waren. Dies war jedoch aufgrund des großen Vorsprungs der Engländer in den internationalen Zielmärkten keineswegs überraschend. "Entweder ich akzeptiere das oder ich gehe dagegen an", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in Chicago. Die Präsenz des Klubs in Amerika gab die Antwort, welche Haltung die Borussia präferiert. Die Errungenschaften in den USA geben dem Klub - trotz der damit verbundenen Strapazen - Recht: Der Merchandising-Umsatz steigt, ebenso die Zahl der Sponsoring-Partner. "Der Aufwand", sagte Cramer, "zahlt sich aus. Die Menge, die uns vor Ort begrüßt, wird immer größer." Selbiges gilt für die Einschaltquoten im wichtigen TV-Markt USA und die Resonanz in den Sozialen Medien. Insgesamt verdiente der BVB mit der Reise fünf Millionen Euro. Ein Wert, der in Zukunft noch steigen dürfte, da das Bemühen des Klubs langfristig ausgelegt ist.

Ob es eine ähnliche Reise wie diese in Zukunft erneut geben wird, ist dennoch offen. Nicht allein wegen der Europameisterschaft im kommenden Jahr, die es schwierig macht, Termine zu finden. Auch eine Post-Season-Reise könnte in Zukunft wieder in Frage kommen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die eigentliche Saisonvorbereitung wäre dadurch - anders als diesmal - nicht beeinträchtigt.