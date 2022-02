Das fast perfekte Salzburger Märchen

Die süßesten Geschichten schreibt der Fußall, wenn man sie nicht erwartet. So geschehen beim Antreten von Serienmeister RB Salzburg im ersten Champions League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte. Mit einem 1:1-Heimremis über den deutschen Rekordmeister Bayern München sah man bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus, ehe man durch einen später Treffer der Gäste doch noch den ganz großen Coup verpasste.

Mehr als zwei Jahre musste RBSalzburg warten, ehe man wieder vor völlig ausverkaufter Kulisse im eigenen Stadion antreten durfte. Und die rund 29.520 erschienenen Fans bekamen vom österreichischen Serienmeister sofort ein ordentliches Highlight aufgetischt. Im ersten Champions League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte durften sich die Mozartstädter im Duell mit dem deutschen Tabellenführer Bayern München bis kurz vor Spielschluss als der Überraschungssieger fühlen, ehe man doch noch den bitteren Ausgleich kassierte. "Natürlich hätten wir dieses Ergebnis vor dem Spiel unterschrieben. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war die Spielweise, wie wir auftreten wollen: Mutig, frech mit frühem Pressing und da haben wir die Bayern vor große Probleme gestellt. Das macht mich natürlich unglaublich stolz. Wenn man so spät den Ausgleich bekommt, ist natürlich ein Stück weit Ärger mit dabei, aber allgemein bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt", so Coach Matthias Jaissle in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Durch das 1:1-Heimremis sorgten die Salzburger, die mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren und 242 Tagen die jüngste Startformation in einem K.o.-Match der Champions League seit fast 19 Jahren aufboten, in der Runde der letzten 16 Mannschaften dennoch für die erste faustdicke Überraschung. Mutig, aggressiv und ohne Scheu vor dem Starensemble von Coach Julian Nagelsmann traten die Salzburger von Spielbeginn weg selbstbewusst auf und verlangten den Münchnern, die sich 2020 zuletzt die Krone in der Königsklasse aufsetzen konnten, alles ab.

Jaissle von Einsatzwillen des Teams beeindruckt

"Die erste Halbzeit war, wie wir es uns ausgemalt haben. Wir wollten Bayern permanent stressen, es gab aber auch Phasen, wo wir kompakter verteidigen müssen. Wir haben das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, weil wir da auch meist im Ballbesitz waren", sah Jaissle einen couragierten Beginn seines Teams. Das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden von Offensivspieler Noah Okafor nach knapp elf Spielminuten versetzte der Mannschaft von Matthias Jaissle kurz einen Dämpfer, doch nur wenig später schlug Ersatzmann Junior Adamu nach schöner Kombination eiskalt im rechten oberen Eck zu und verwandelte die Red Bull Arena in ein wahres Tollhaus. "Das war ein unglaubliches Gefühl. Es war eine spezielle Nacht dank der Fans, die uns wirklich nach vorne gepusht haben, sodass wir diese Extrameilen machen konnten", grinste ein sichtlich zufriedener Brenden Aaronson, der in der 24. Spielminute sogar das 2:0 am Fuß hatte, aber an Bayern-Keeper Sven Ulreich scheiterte.

"Wir haben das heute richtig gut gemacht, es war ein richtig couragierter Aufritt. Wir haben bis zum Schluss alles investiert und daher bin ich richtig stolz auf die gesamte Truppe", so Aaronson nach dem Prestigeerfolg gegen den bayrischen Spitzenklub. In Durchgang zwei schalteten die Gäste aus München dann aber einen Gang nach oben und dominierten in Folge den Verlauf der Partie. Die junge Salzburger Mannschaft stellte sich aber mutig gegen das erdrückende Spiel der Bayern und kämpfte tapfer gegen die Angriffe der Münchner Startruppe an, die unbedingt den Ausgleich erzwingen wollte. Phasenweise ließen sich zwar schon die ersten Ermüdungserscheinungen bei den "Bullen" erkennen, doch am Einsatzwillen des österreichischen Serienmeisters, der ausnahmsweise mal nicht als Favorit in eine Partie gegangen war, änderte das nichts. "Was die Mannschaft heute geleistet hat, da brauchen die mal einen Tag, um sich zu erholen. Großes Kompliment an die gesamte Laufleistung des Teams", zeigte sich Jaissle beeindruckt vom Auftreten seiner Profis.

Salzburger kämpfen bis zum Schluss

Die Salzburger brachten mit ihrem kompakten Spiel und ihrem selbstbewussten Auftreten im defensiven Bereich die Münchner sichtlich unter Druck, die es zeitweise mehr mit der Brechstange als mit schönem Kombinationsspiel versuchten, um den Abwehrriegel des österreichischen Außenseiters zu durchbrechen. "Ich finde, dass wir nicht so schlecht ins Spiel gekommen sind, sondern wir haben einzelne Phasen im Spiel nicht gut gelöst. Unser Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte war nicht so gut und bei unserem Gegenpressing haben wir zu oft einen Moment gebraucht, um Druck auf den tiefen Ball zu bringen", monierte Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach der Partie.

Die Einwechslungen gegen Ende des Spiel brachten dann wieder etwas mehr Schwung in die Offensivaktionen der Hausherren, welche in der 80. Minute durch Adeyemi bzw. im Nachschuss von Adamu fast das 2:0 erzielten und somit die Vorentscheidung herbeigerufen hätten. Doch wie so oft an diesem Abend agierte man im letzten Moment unglücklich, wodurch die Bayern kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch zum verdienten Ausgleichstreffer kamen. "Wir spielen gegen eine absolute Topmannschsaft mit individueller Qualität, die mit Weltklasse-Spielern gespickt ist. Dass du da nicht über 90 Minuten hoch wegverteidigen kannst, ist klar und deshalb haben sie auch ihre Dominanz im Laufe der Partie ausgespielt. Wir haben die Umschaltsituationen nicht immer gut genutzt, hätten wir das 2:0 erzielt, bin ich mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen", meinte Jaissle.

Dennoch endete für Salzburg auch das dritte Pflichtspiel im neuen Sportjahr ohne Niederlage. Nach dem Einzug ins ÖFB-Cup-Halbfinale und dem Frühjahrsauftaktsieg in der Bundesliga gegen den SK Rapid stellte auch die Königsklasse keine unüberwindbare Hürde für die "Roten Bullen" da. Nach dem Überraschungserfolg darf in der Mozartstadt jedenfalls weiter geträumt werden. Das internationale Märchen könnte nun etwas länger andauern, als man sich das zuvor ausgemalt hätte. Vor allem, da die Auswärtstorregel in der K.o.-Phase weggefallen ist. "Die Situation hat sich nicht wirklich geändert. Das Hinspiel ging jetzt 1:1 aus, wir wissen, dass wir auch im Rückspiel gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt spielen. Wir gehen nach München mit einer breiten Brust, mit der gleichen Idee von Fußball, die wir heute gezeigt haben und dann werden wir sehen, wohin es uns führt", hofft Jaissle auf eine ähnliche Performance beim Rückspiel in München am 8. März.