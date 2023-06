Das Farke-Aus kann nur der Anfang sein

Der Trainer ist nicht der Alleinschuldige an der Situation bei Borussia Mönchengladbach. An weiteren Stellschrauben muss gedreht werden, damit der Klub wieder erfolgreichere Zeiten erlebt. Eine kommentierende Analyse von kicker-Reporter Jan Lustig.

Nach nur einem Jahr ist Daniel Farke schon wieder Geschichte. Das Ende der Zusammenarbeit war nach der Entwicklung in den vergangenen Wochen absehbar, logisch, unumgänglich. Nur so, mit einer runderneuerten Mannschaft UND einem frischen Trainer, besteht die Aussicht auf einen halbwegs unbelasteten Neuanfang im Sommer - und selbst das wird schwierig genug. Mit einem schwer angeknockten Farke in die Saison zu gehen, hätte eine gewaltige Hypothek bedeutet und jeder Punktverlust sofort die nächste Trainerdiskussion entfacht. Unter solchen Voraussetzungen wäre ein erfolgversprechendes Arbeiten kaum möglich gewesen.

Schwache Bilanz in 2023

Die Welt der Statistiken verrät nicht alles, aber doch sehr vieles. Und da weist Gladbach unter Farkes Regie in vielen Bereichen schwache und teilweise sogar miserable Werte auf. Im Jahr 2023 sammelte die Borussia in 19 Spielen 21 Punkte - das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Auswärts stellen die Fohlen mit zehn Punkten in 17 Begegnungen das drittschwächste Team der Liga. Abgeschlossen wurde die Runde mit der schlechtesten Punktausbeute seit der Relegationssaison 2010/11, als am Ende 36 Zähler standen. Und auch andere Statistiken lassen aufhorchen: Platz 17 im Ligavergleich bei den gelaufenen Kilometern. Platz 17 bei der Anzahl der Sprints. Platz 18 bei den intensiven Läufen.

Und Gladbach war auch das Team, das die - mit Abstand - wenigsten Zweikämpfe bestreitet, im Schnitt nur 92 pro Spiel. Der Ligaschnitt lag bei 106, und exakt 106 waren es übrigens unter Farkes Vorgänger Adi Hütter. Die Defizite in Sachen Tempo, Intensität, Widerstandsfähigkeit und Wille sind zwar nicht neu mit diesem Kader, doch für die seit Jahren bekannten Probleme fand auch Farke keine Lösung. Gleiches galt für das Dauerthema Gegentore. Unter Hütter waren es am Saisonende 61, unter Vor-Vorgänger Marco Rose 56 - und auch wenn Farke die Anzahl auf 55 drücken konnte, sehen echte Fortschritte anders aus.

Farkes Ankündigungen sollten nicht erfüllt werden

Mehr noch als so manche Niederlage sorgte aber das "Wie" für mächtig Frust beim Anhang - und ließ klubintern die Zweifel an Farke wachsen. Wie emotionslos die Mannschaft in zu vielen Spielen auftrat. Wie oft sich die Spieler bei Widerständen kampflos ihrem Schicksal ergaben. Wie wenig Spaß Borussias Fußball machte. Bei seinem Amtsantritt hatte Farke die Erwartungshaltung noch kräftig geschürt und vollmundig angekündigt, er wolle die Borussia-DNA wiederbeleben und eine Mannschaft präsentieren, die "mutig Fußball spielt und mit allem, was sie hat, das Borussia-Tor verteidigt." Am Ende kosteten Farke gerade die vielen unsäglich leidenschaftslosen Auftritte der Mannschaft gehörig Kredit bei den Fans. Die Pfiffe gegen den Trainer in den letzten beiden Heimspielen waren nicht zu überhören.

Der Trainerwechsel allein löst die vielen Probleme im Borussia-Park allerdings nicht. Aufgeräumt werden muss auch bei der Mannschaft selbst. Sie ist wahrscheinlich sogar das Kernproblem für den sportlichen Niedergang, der sich nun schon über zweieinhalb Jahre zieht, und Farke nur der nächste Trainer, der sich an diesem satten und strukturell nicht passenden Kader abgearbeitet hat. Ihre beste Zeit hat diese Mannschaft schon lange hinter sich.

Fußballerische Klasse oder die angeblich so hohe individuelle Qualität reichen eben für ein paar Highlight-Spiele, aber nicht für eine ganze Saison, wenn man nicht bereit ist, in jedem einzelnen Spiel ans Limit zu gehen und die Grundtugenden auf den Platz zu bringen. Wenn ein Christoph Kramer öffentlich "ganz viele blutleere Auftritte" kritisiert und ein Julian Weigl für die Zukunft fordert, "wieder Hunger und Gier zurück in die Mannschaft zu bringen", ist eigentlich alles gesagt über den Zustand des Kaders und die unübersehbare Laissez-faire-Haltung einiger Profis. Der Haken ist nur: Alles das war schon vor einem Jahr bekannt. Passiert ist allerdings: (zu) wenig.

Virkus muss nun durchgreifen

Die bisherigen Einkäufe von Roland Virkus sitzen zum großen Teil, keine Frage. Itakura, Weigl und der Torhütertausch von Sommer zu Omlin - alles gute und für die Zukunft wichtige Transfers. Die Beyer-Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro verdient Applaus. Doch jetzt muss der Sportdirektor nach den eher kosmetischen Korrekturen, was vor einem Jahr ganz klar auch der Finanzlage des Klubs geschuldet war, endlich richtig in die Vollen gehen und im Kader radikal ausmisten. Es ist wie bei der Farke-Entscheidung: Ohne einen echten Cut wird diese Mannschaft zu viele Altlasten mit sich herumschleppen. Dass ein Trainerwechsel allein nicht die gewünschte Wirkung zeigt, hat der Wechsel von Hütter auf Farke bewiesen. Wenn das Pferd tot ist, hilft auch kein neuer Reiter.

Der Name des nächsten Reiters wird höchstwahrscheinlich Gerardo Seoane lauten. Ihm einen Kader zu bauen, der die gehobenen Ansprüche rund um den Traditionsklub erfüllen kann, ist jetzt die Aufgabe von Virkus und dem neuen Sportdirektor, der zeitnah installiert und Nils Schmadtke heißen wird. Der Wille, Dinge zu verändern, ist erkennbar bei den Gladbacher Verantwortlichen. Im Borussia-Park hat der notwendige Reformprozess begonnen.