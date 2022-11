Das etwas andere "Heimspiel" für Thiaw und Samardzic

Das letzte Testspiel des Jahres am Samstag in Ancona ist für die Italien-Legionäre der deutschen U 21 ein besonderes Highlight.

Lazar Samardzic kann am Besten nachvollziehen, wie es seinem Kollegen Malick Thiaw aktuell ergeht. Während der Ex-Schalker seit diesem Sommer beim großen AC Mailand Fuß zu fassen versucht, absolviert der frühere Leipziger bereits seine zweite Saison in der Serie A in Udine. "Ein halbes Jahr hat es schon gebraucht, bis ich dann ich selbst sein konnte", erinnert sich Samardzic an die erste Zeit in der neuen Umgebung ohne die nötigen Sprachkenntnisse.

Sogar einige Udine-Fans haben sich abgekündigt

"Die Sprache habe ich gelernt, und ich fühle mich sehr wohl dort", versichert Samardzic vor dem U-21-Gipfel am Samstag (17.30 Uhr) gegen Italien, "das ist ein besonders Spiel für mich in dem Land, wo ich momentan spiele." Sogar einige Udine-Fans haben sich abgekündigt, "ich hoffe, dass ich auch spielen darf".

Regelmäßig kommt der frühere Leipziger in der Liga mittlerweile zum Einsatz und hat in bislang 14 Spielen auch schon drei Tore beigesteuert, zuletzt erst traf er sogar beim knappen 2:3 gegen Tabellenführer SSC Neapel. "Ich gebe mein Bestes und bekomme auch gut Bewertungen", registriert er, "natürlich würde ich gerne noch mehr spielen und versuche, der Mannschaft so gut es geht zu helfen, momentan bin ich da auf einem guten Weg."

Unterdessen hat auch Thiaw seine Sprachkenntnisse vorangetrieben nach seinen ersten Monaten in Italien. "Ich verstehe viel auf dem Platz, die Kommunikation fällt mir jetzt leichter, kenne auch schon mehr von der Stadt und verstehe auch die Kultur schon besser. Ich habe mich gut eingelebt", versichert der Abwehrspieler, der Ende August für sieben Millionen Euro vom FC Schalke 04 zum Renommierklub AC Mailand gewechselt war.

Thiaw zuletzt zweimal in der Startelf

Nach einer längeren Phase der Eingewöhnung hat auch der Innenverteidiger mittlerweile seine ersten Einsätze beim Tabellenzweiten der Serie A absolviert und zuletzt sogar zweimal in der Startelf gestanden. "Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich nicht direkt spiele, sondern etwas Zeit brauche, um mich dort einzuleben, bis jetzt ging alles nach Plan, ich hoffe es geht jetzt so weiter und dass ich auf viel Spielzeit komme. Ich versuche, mich immer zu zeigen und es dem Trainer schwer zu machen", sagt Thiaw, der sich der Kategorie der Herausforderung bei einem solchen Großklub bewusst ist, "man muss in so einem Klub auch eine gewisse Geduld mitbringen. Jeder will an die Spitze und dazu ist es am Besten, sich auch mit den Besten zu messen."

"Der Trainer schenkt mir sein Vertrauen"

Das scheint ihm nun immer besser zu gelingen. "Ich habe kontinuierlich gut trainiert, der Trainer hat angekündigt, dass dann mein Moment kommen wird. Ich bin ihm dankbar, dass er mich jetzt einsetzt", so Thiaw, der auch im Hinblick auf die U-21-EM im kommenden Sommer in Rumänien und Georgien Spielpraxis im Verein vorweisen muss, "man hat nie eine Garantie, man muss sich Woche für Woche wieder beweisen, es ist ein großer Klub, jetzt liegt es an mir, der Trainer schenkt mir sein Vertrauen, ich denke, dass ich meine Einsatzzeiten bekommen werde."

Natürlich auch diesen Samstag gegen die Italiener, um seinen Stammplatz in der deutschen U 21 zu festigen. "Ich möchte mich in Mailand durchsetzen und im Idealfall nächsten Sommer Europameister werden", hat sich der 21-Jährige gebürtige Düsseldorfer hohe Ziele gesetzt.