Das erwartet das DHB-Team bei der U-21-Handball-WM in der Hauptrunde

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft ist bei der Handball-WM erwartungsgemäß durch die Vorrunde marschiert. In der Hauptrunde warten schwerere Brocken auf den Co-Gastgeber.

Strahlende Gesichter: Die DHB-Auswahl zog souverän in die Hauptrunde ein. imago images

Spielend leicht hat die deutsche U 21 ihre Vorrundengruppe B bewältigt. Dem Auftaktsieg gegen Libyen (35:14) folgte ein zweiter Kantersieg gegen Tunesien (46:31) - und auch Algerien (33:22) stellte am Freitagabend letztlich keine wirkliche Herausforderung für die Mannschaft von Nationaltrainer Martin Heuberger dar. Dass die Gruppenphase eine wirkliche Challenge für den Mitfavoriten bedeuten würde, hatten im Vorfeld die wenigsten erwartet.

Und auch die am Sonntag beginnende Hauptrunde soll für Heubergers Mannschaft nur eine Durchgangsstation sein. Die beiden jeweils besten Teams der Vorrundengruppen zogen in die Hauptrunde ein, dorthin nehmen sie nur die gegeneinander erzielten Punkte und Tore mit. Bedeutet konkret: Das DHB-Team beginnt die zweite Turnierphase mit 2:0 Punkten und 46:31 Treffern, der Zweite Tunesien mit 0:2 Zählern und 31:46 Toren.

Für die Hauptrunde zieht Co-Gastgeber Deutschland von Hannover nach Magdeburg um. Dort wartet am Sonntag (20.30 Uhr) Titelverteidiger Frankreich (0:2 Punkte, 26:27 Tore), das die Gruppe A als Zweiter abschloss. Schon am Montag (18.15 Uhr) trifft die DHB-Auswahl auf Gruppensieger Kroatien (2:0 Punkte, 27:26 Tore).

Finalrunde in der Max-Schmeling-Halle

Landet Heubergers Mannschaft auf einem der ersten beiden Plätze ihrer Hauptrundengruppe, wartet das Viertelfinale. Die K.-o.-Spiele im Kampf um einen Platz im Halbfinale finden allesamt am 29. Juni über den Tag verteilt statt. Alle Partien der Finalrunde steigen in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.

Die beiden Halbfinals sind für den 1. Juli angesetzt, tags darauf wird hintereinander Platz sieben, Platz fünf, Platz drei und der neue Weltmeister ausgespielt.