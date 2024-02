Das erste Aufgebot von Andy Schmid als Nationalcoach

Der neue Schweizer Nationaltrainer Andy Schmid hat für seinen ersten Lehrgang in Bern und Aarhus (DEN) insgesamt 18 Spieler nominiert, darunter auch sieben HBL-Profis.

Andy Schmid bekommt es bei seiner Premiere als A-Nationaltrainer gleich mit einem Hochkaräter zu tun. Die Schweiz bestreitet am Samstag, 16. März um 16 Uhr in Aarhus ein Testspiel gegen den aktuellen Weltmeister und EM-Silbermedaillen-Gewinner Dänemark.

Schmid setzt auf bewährte Schweizer Bundesliga-Spieler, aber auch auf arrivierte und frische Kräfte aus der heimischen Quickline Handball League. Nach dem Lehrgang in Bern soll der Kader auf 16 Spieler reduziert werden.

Das Aufgebot wird von den Legionären Nikola Portner, Lucas Meister (beide SC Magdeburg), Lenny Rubin (HSG Wetzlar), Samuel Röthlisberger (TVB Stuttgart), Manuel Zehnder (ThSV Eisenach), Samuel Zehnder (TBV Lemgo) und Max Gerbl (Hannover-Burgdorf) angeführt.

Rückkehr von Routiniers

Auf der Torwart-Position muss Schmid auf den verletzten Leonard Grazioli verzichten. Neben Captain Nikola Portner sind Jannis Scheidiger (HSC Suhr Aarau) und Flavio Wick (Wacker Thun) aufgeboten.

Für Wick ist es eine Rückkehr in die A-Nati, seine letzten Länderspiele absolvierte er 2018. Selbiges gilt für seinen Klub-Kollegen bei Wacker Thun, Ron Delhees. Dieser ist neben Michael Kusio auf der Position des rechten Rückraumspielers nominiert.

"Beide erhalten im März-Lehrgang eine Chance. Im Fall von Flavio mussten wir nach der Verletzung von Leo Grazioli reagieren. Gemeinsam mit Goalie-Trainer Miloš Cuckovic ist unsere Wahl neben der klaren Nummer 1, Niko Portner, auf Flavio Wick und den jungen Jannis Scheidiger gefallen", erläutert Schmid die Personalie zwischen den Pfosten.

"Im rechten Rückraum habe ich mich für das Duo Kusio/Delhees entschieden. Sie erhalten somit den Vorzug vor Dimitrij Küttel. Mit ihm bin ich natürlich im Austausch. Er zeigt nach seiner Verletzung gute Leistungen bei Kriens und ich weiss, was ich an ihm habe", so Schmid, der im vergangenen noch gemeinsam mit Küttel beim HC Kriens-Luzern Seite an Seite spielte.

Zwei Youngster beim Lehrgang

Der neue Nationaltrainer setzt bei seinem ersten Aufgebot auch auf die Karte Jugend. So sind beim Zusammenzug in Bern die aufstrebenden Flügelspieler Gino Steenaerts (HC Kriens-Luzern) und Noam Leopold (Pfadi Winterthur) dabei. Steenaerts weilt nur bis Mittwoch beim Team und wechselt dann ins U21-Camp.

"Sowohl Noam wie auch Gino spielen eine fantastische Saison, der Sprung in den A-Nationalmannschaftskader ist der nächste logische Schritt. Auf ihren Positionen treten zudem langjährige Nationalspieler zurück oder sind zurückgetreten - Noam und Gino gehört die Zukunft", so Schmid mit Blick auf das Nationalmannschaftsende von Marvin Lier sowie dem für Sommer angekündigten Karriereende von Cédrie Tynowski.

Verzichten muss Schmid weiterhin auf die Langzeit-Verletzen Lukas Laube und Jonas Schelker. "Beide Absenzen schmerzen natürlich. Lukas hat eine super Entwicklung hinter sich, Jonas seinen Wert in der Nati und bei Kriens des Öfteren unter Beweis gestellt. Beide werden in Zukunft zentrale Bausteine sein", erklärt Schmid.

Aufgebot Schweiz für Länderspiel gegen Dänemark

Aellen Felix (2003, BSV Bern) 6 Länderspiele 6 Tore

Ben Romdhane Mehdi (2001, Kadetten Schaffhausen) 27 Länderspiele / 26 Tore

Delhees Ron (1995, Wacker Thun) 20 Länderspiele / 29 Tore

Gerbl Maximilian (1995, TSV Hannover-Burgdorf) 63 Länderspiele / 96 Tore

Kusio Michael (1998, BSV Bern) 12 Länderspiele / 5 Tore

Leopold Noam (2002, Pfadi Winterthur) 3 Länderspiele / 3 Tore

Maros Luka (1994, Kadetten Schaffhausen) 67 Länderspiele /136 Tore

Meister Lucas (1996, SC Magdeburg) 82 Länderspiele /197 Tore

Portner Nikola (1993, SC Magdeburg) 129 Länderspiele / 29 Tore

Röthlisberger Samuel (1996, TVB Stuttgart) 78 Länderspiele / 22 Tore

Rubin Lenny (1996, HSG Wetzlar) 72 Länderspiele / 260 Tore

Scheidiger Jannis (2002, HSC Suhr Aarau) 3 Länderspiele / 2 Tore

Steenaerts Gino (2005, HC Kriens-Luzern) 0 Länderspiele / 0 Tore

Tynowski Cédrie (1996, Pfadi Winterthur) 55 Länderspiele / 112 Tore

Wick Flavio (1995, Wacker Thun) 16 Länderspiele / 1 Tor

Willecke Joël (2003, HSC Suhr Aarau) 18 Länderspiele / 3 Tore

Zehnder Manuel (1999, ThSV Eisenach) 22 Länderspiele / 94 Tore

Zehnder Samuel (2000, TBV Lemgo Lippe) 47 Länderspiele / 88 Tore