Das Ende von "Gojoschinski": Gojowczyk zu kraftlos für die "nächste Zukunft"

Peter Gojowczyk hat sich nun auch bei den US Open einen Namen gemacht - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Big Apple wissen nun auch die Tennis-affinen New Yorker, wer dieser 32-jährige Münchner ist. Als der beste Lauf seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier beendet war, kannten auch die Schiedsrichter seinen Namen, riefen nicht mehr Kreationen wie "Gojoschinski" ins Mikrofon. Das war am Anfang der Hauptrunde noch anders gewesen.

Auch gegen das spanische Toptalent Carlos Alcaraz im Achtelfinale bewies Gojowczyk, dass er auf dem Level mithalten kann. Im siebten Match inklusive der Qualifikation machten sich dann aber die körperlichen Strapazen zu sehr bemerkbar, um die 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6-Niederlage noch abwenden zu können. Von Krämpfen geplagt, gelang der Nummer 141 der Weltrangliste keine weitere Überraschung. "Es ist hart, wenn es so zu Ende geht", stöhnte er nach den fünf Sätzen.

Wenn ich da fitter bin, glaube ich, dass ich eine gute Chance habe, das Spiel zu gewinnen. Peter Gojowczyk

"Wenn ich da fitter bin, glaube ich, dass ich eine gute Chance habe, das Spiel zu gewinnen", sagte Gojowczyk: "Ich werde jetzt erstmal entspannen und realisieren, was ich da jetzt gespielt habe."

Gojowczyk über Alcaraz: "Das ist die nächste Zukunft"

Für seinen jugendlichen Konkurrenten - Alcaraz ist der jüngste männliche Viertelfinalist bei den US Open in der Geschichte der Open Era ab 1968 - hatte er nur lobende Worte übrig. "Das ist die nächste Zukunft. Er ist so talentiert", so Gojowczyk. "Er steht vor einer großartigen Zukunft."