Das Ende einer Idee: Was das Aus mit St. Pölten für die VfL-Talente bedeutet

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun steht es fest: Sollte die SKN St. Pölten nicht doch noch aufsteigen, endet die Kooperation des VfL Wolfsburg mit dem österreichischen Zweitligisten vorzeitig.

Es sind drei Zeilen auf der Homepage der SKN St. Pölten. Drei Zeilen, die das Ende einer Idee bedeuten. Sollte in dieser Saison nicht noch ein sportliches Wunder in Form des Aufstiegs in die Bundesliga gelingen, so beendet der VfL Wolfsburg im Sommer vorzeitig die Kooperation mit dem österreichischen Zweitligisten. "Der VfL Wolfsburg hat uns darüber informiert", heißt es auf der Website, "dass man bei einem weiteren Jahr 2. Liga vom bestehenden Kündigungsrecht Gebrauch machen wird. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation müssen wir somit davon ausgehen, dass die Kooperation im Sommer endet."

Aktuell belegt St. Pölten mit 29 Punkten Rang 6 in der Liga, 15 Punkte trennen das Team von Spitzenreiter Grazer AK, der den einzigen Aufstiegsplatz belegt.

Das Ende hatte sich schon länger angedeutet. Im November berichtete der kicker bereits über die Pläne und auch die Möglichkeit, vorzeitig aus dem bis eigentlich 2025 laufenden Kooperationsvertrag auszusteigen, der im Frühjahr 2021 geschlossen wurde. Damals mit dem Erstligisten St. Pölten, der kurze Zeit später den Gang in die 2. Liga antreten musste - und bis heute nicht zurückkehren konnte. Spielten zu Beginn noch drei Wolfsburger Leihspieler bei den Niederösterreichern, so stand schon in diesem Jahr kein VfL-Akteur mehr im Kader. Einzig Geschäftsführer Jan Schlaudraff, der 2022 einstieg und ein enger Vertrauter des damaligen VfL-Bosses Jörg Schmadtke ist, ist noch da.

Schäfer: "Uns ist es gemeinsam nicht gelungen"

Durch die fehlende Möglichkeit, Wolfsburger Talente in Österreich auf höchstem Niveau für den VfL zu entwickeln, fehlt die Basis für eine weitere Zusammenarbeit. "Wir haben uns im Frühjahr 2021 für die Partnerschaft entschieden, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass sich unsere Top-Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln können", sagt VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Wir haben den Klub auch nach dem Abstieg im sportlichen, vor allem aber im wirtschaftlichen Bereich unterstützt. In drei Jahren unserer Partnerschaft ist es uns gemeinsam leider nicht gelungen, den Aufstieg zu schaffen und wir sind nach gründlichen Überlegungen zu dem Entschluss gekommen, dass ein weiteres Jahr in der zweiten Liga mit Blick auf die Förderung und Weiterbildung unserer Spieler nicht zielführend wäre."

Doch wie geht es nun weiter mit den Talenten in Wolfsburg, wo 2021 die U 23 parallel zum Kooperationsstart mit St. Pölten abgeschafft wurde? Nach kicker-Informationen ist eine Rückkehr dieses Teams, das sich nicht wenige in Wolfsburg wünschen würden, weiterhin nicht vorgesehen. Finanzieller Aufwand und sportlicher Ertrag standen in einem krassen Missverhältnis, gleichwohl hätte der VfL die Chance, die zahlreichen Talente des Klubs vor Ort zu fördern und zu entwickeln.

Der Plan: Leihen statt Rückkehr der U 23

Stattdessen verfolgt der Klub aber den Plan, Talente künftig zu verleihen. Wie es auch jetzt schon gehandhabt wird: Mittelfeldmann Lukas Ambros (19) spielt in der 3. Liga beim SC Freiburg II, Torwart Philipp Schulze (21) beim Halleschen FC, Innenverteidiger Felix Lange (19) ist beim Regionalligisten SV Rödinghausen. Eine Leihe nach St. Pölten war in allen Fällen schon gar kein Thema mehr.