Das Ende einer Ära: Cheftrainer Sicaja verlässt Stadtallendorf im Sommer

Nach 13 Jahren ist Schluss. Erfolgstrainer Dragan Sicaja wird den hessischen Oberligisten Eintracht Stadtallendorf zum Saisonende verlassen.

Mehr zur Hessenliga Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Im hessischen Stadtallendorf wird im Sommer einer Ära zu Ende gehen. Wie der Oberligist am Donnerstagabend verkündete, wird Dragan Sicaja den Verein nach 13 Jahren Amtszeit im Sommer verlassen.

Die Bilanz von Sicaja bei der Eintracht kann sich dabei durchaus sehen lassen. Seit seinem Amtsantritt in der Saison 2011/12 führte der 57-jährige Kroate den TSV zu den größten Erfolgen der über 100-jährigen Vereinsgeschichte. Diese umfassen den Regionalliga-Aufstieg 2017, den Regionalliga-Klassenerhalt im Jahr 2018 sowie die Hessenliga-Meisterschaft 2020 verbunden mit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest.

Mittlerweile ist die Eintracht wieder in ihrer "eigentlichen Heimat", der Hessenliga, angekommen. Gehörte Stadtallendorf in der Vorsaison noch zum oberen Drittel der hessischen Oberliga-Staffel, kommt die Sicaja-Elf in dieser Spielzeit noch nicht so richtig in Fahrt. 22 Punkte in 19 Spielen sprangen bislang lediglich heraus, die Abstiegszone ist in bedrohlicher Nähe. Der Verein versichert jedoch, dass "Dragan mit dem Team bis zum Saisonende alles geben wird, damit wir uns aus dem gefährlichen unteren Tabellendrittel ins sichere Mittelfeld bewegen". Ein verdientes Abschiedsgeschenk wäre der frühzeitige Klassenerhalt für den langjährigen Coach auf alle Fälle.

Wer in die großen Fußstampfen Sicajas treten soll, ist bislang noch nicht bekannt. Bis zum Sommer bleibt dem Oberligisten aber auch noch reichlich Zeit.