"Das Ende einer Ära": Bonucci verkündet Karriereende 2024

Nach dem Ende seines im Sommer 2024 auslaufenden Vertrags wird Leonardo Bonucci seine aktive Karriere als Fußballprofi beenden. Das gab der 36-jährige Verteidiger von Juventus Turin nach seinem 500. Einsatz für die Alte Dame bekannt.

Bonucci wechselte im Sommer 2010 zum italienischen Rekordmeister, für den er mit einer Ausnahme in der Saison 2017/18 (AC Mailand) meist als Stammspieler und über viele Jahre als Kapitän in der Innenverteidigung auflief. Nur fünf Spieler haben in der Vereinshistorie der Bianconeri mehr Partien absolviert als Bonucci, vergangene Woche feierte er seinen 500. Auftritt im Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Sevilla (1:1).

"Das Trikot ist für mich wie eine zweite Haut. Es zu tragen war für mich, als würde ich zwölf Jahre einen Traum leben", sagte Bonucci, der mit Juve acht nationale Meistertitel feierte und viermal italienischer Pokalsieger wurde. Mit der italienischen Nationalmannschaft krönte er sich 2021 zudem zum Europameister, im Finale gegen England (3:2 i.E.) erzielte er das zwischenzeitliche 1:1.

"Wenn ich nächstes Jahr aufhöre zu spielen, wird es das Ende einer defensiven Ära sein, einer Art, im italienischen Stil zu verteidigen", so Bonucci weiter. Er hoffe, gemeinsam mit dem früheren Juve-Keeper Gianluigi Buffon sowie den Abwehrspielern Giorgio Chiellini und Andrea Barzagli als "Idole" für viele zukünftige Abwehrspieler angesehen zu werden.

Am vergangenen Wochenende fehlte Bonucci aufgrund einer Adduktorenverletzung, insgesamt absolvierte er in der laufenden Saison bislang 14 Ligaspiele sowie sechs Partien in der Champions League und drei Spiele in der Europa League. Kommende Saison wird dann seine letzte sein.