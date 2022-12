Das Ende der Schlummertaste: Wie sich Antoine Griezmann neu erfindet

Die Schlagzeilen im französischen Team gehören Kylian Mbappé. Dabei ist für das Spiel des Weltmeisters kein Akteur wichtiger als Antoine Griezmann (31) - weil er sich selbst neu erfunden hat.

Es begann mit einem flapsigen Spruch. "Weißt du, dass du ein sehr guter defensiver Mittelfeldspieler wärst?", soll Didier Deschamps an diesem Oktobertag 2019 seinem Angreifer Antoine Griezmann beim Abendessen zugerufen haben, nachdem dieser bei einem 1:0 in Island mehr gegen als mit dem Ball geglänzt hatte. Ein Scherz, so mühevoll wie der vorangegangene Arbeitssieg. Ein Scherz, den Griezmann mit einem Lächeln quittiert haben soll. Und ein Scherz, der gut drei Jahre später keiner mehr ist.

Im Schatten des scheinbar alles überstrahlenden Kylian Mbappé, ja sogar im Schatten des zweiten Frühlings von Olivier Giroud, scheint Griezmann im Vergleich zum Titelgewinn 2018 bislang nur eine Nebenrolle in den Schlagzeilen der internationalen Presse einzunehmen. Dabei ist vielleicht kein Spieler wichtiger für das französische Team als der Angreifer, der jetzt Mittelfeldspieler ist.

In der Formation der Equipe Tricolore nimmt Griezmann aus taktischer Sicht eine Schlüsselrolle ein. Das System variiert zwischen 4-3-3 und 4-2-3-1, Griezmann gibt als Verbindungsspieler wahlweise den rechten Achter oder den Zehner, schiebt im Pressing sogar auf die Höhe von Sturmspitze Giroud. Wertvoll macht ihn seine deutlich defensivere Rolle vor allem im Spiel gegen den Ball. "Er deckt enorm viele Räume ab", beschrieb Abwehrchef Raphael Varane Griezmanns Rolle nach dem 2:1 gegen Dänemark. "Er hat die Fähigkeit, zu verteidigen und die anderen spielen zu lassen. Das ist der Antoine, den wir kennen."

Der Antoine, den es nicht mehr zu geben schien. Vorbei das Transfer-Hickhack zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona, das hauptsächlich einen Verlierer kannte. Vorbei die unwürdige Sperrfrist 60. Minute, vor der Griezmann nicht eingewechselt werden durfte. "Ich musste mich selbst klein machen", sagte Griezmann zuletzt über diese Phase. "L'Equipe" zitierte eine Person aus Griezmanns persönlichem Umfeld mit den Worten: "Es war, als hätte er auf die Schlummertaste gedrückt."

Aufwachen angesagt.

Die nervende Mutter im Kinderzimmer spielten in diesem Fall Deschamps und besonders sein Assistent Guy Stephan, gingen mit der neuen Positionierung aber durchaus ein Risiko ein. In der Nationalmannschaft hatte Griezmann nie eine derart defensive Rolle eingenommen, vor der WM meistens als Zehner in einem 3-4-1-2 gespielt.

"Ich verlange jetzt wahrscheinlich andere Dinge von ihm", sagte Deschamps während der Gruppenphase. "Aber es ist auch nicht so, dass wir ihn geopfert haben. Er ist ein Teamplayer. Er hat Freude im Aufbauspiel, jedes Mal, wenn er den Ball berührt. Er wird natürlich weniger Tore schießen, weil vor ihm mehr Leute spielen, aber er interpretiert seiner Rolle sehr intelligent und schafft ein Gleichgewicht."

Denn hier lag zuletzt häufig die Schwachstelle des amtierenden Weltmeisters. Ohne das erfahrene Mittelfeldzentrum aus Paul Pogba und N'golo Kanté geriet das Defensivkonstrukt der Equipe Tricolore mitunter ins Wanken, weil Spieler wie Mbappé oder Ousmane Dembelé zwar Ausnahmekönner mit Ball sind, die Arbeit gegen jenen aber gerne vernachlässigen. Griezmann hingegen hatte sich in der Vergangenheit von Deschamps sogar die Kritik anhören müssen, zu viel Energie in der Abwehrarbeit zu lassen. Jetzt hat er qua Position die Berechtigung dazu.

Während die Explosivität des mittlerweile 31-Jährigen sichtbar abgenommen hat, treten seine bislang eher unbekannten Qualitäten in den Vordergrund. "Ich hätte ihn auch als rechten Außenstürmer anstelle von Dembelé aufstellen können, aber dort wäre er für die Mannschaft nicht am nützlichsten", breitete Deschamps nach dem Dänemark-Spiel weiter aus. In dieser Partie war Griezmann der Franzose mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen und den meisten Balleroberungen. Im Achtelfinale gegen Polen spulte er die größte Laufdistanz aller Akteure auf dem Platz ab.

Eine Neuentdeckung, so betonen es alle im französischen Team, sei das nicht gewesen, schließlich seien Griezmanns Defensivqualitäten ja schon bekannt gewesen. Eine Neuerfindung ist es aber schon. Griezmann - der Top-Torjäger der EM 2016, der Top-Scorer der WM 2018, das Gesicht des Titelgewinns - ist jetzt Griezmann, der Gleichgewichtsspieler. Nur an einem der neun französischen Turniertore war er direkt beteiligt, erzielt hat er - abgesehen vom aberkannten Treffer gegen Tunesien - noch keins.

"Um das Tor mache ich mir keinen Kopf", sagte er vor dem Polen-Spiel. "Die Mannschaft braucht mich im Herzen des Spiels." Und, nach den letzten Monaten besonders wichtig: "Ich weiß, dass man mich braucht." Was vielleicht in keinem Spiel deutlicher wurde als bei der einzigen Niederlage gegen Tunesien. Das französische Ersatz-Mittelfeld wirkte unorganisiert, die Statik änderte sich nicht mit der Einwechslung von Mbappé in der 63. - sondern erst mit der von Griezmann in der 73. Minute.

Und selbst in defensiverer Rolle reicht es ja noch für Bestmarken: Durch seinen bislang einzigen Turnier-Assist gegen Dänemark zog Griezmann an der Spitze der historischen Vorlagen-Liste der Equipe Tricolore mit Zinedine Zidane und Thierry Henry gleich. Zudem hat kein Spieler im laufenden Turnier mehr Chancen kreiert als Griezmann. Wohl keine war so symbolträchtig wie das 2:0 gegen Polen: Das leitete Griezmann nämlich mit einem Befreiungsschlag ein. Am eigenen Fünfmeterraum.