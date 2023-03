Das Ende der Dortmunder Serie - und ein Härtetest

Ein Rückschlag wird zur Probe: Nach dem Champions-League-Aus in London kann der BVB schnell beweisen, dass er gefestigt ist.

Aus London berichtet Patrick Kleinmann

Die Bandbreite der Dortmunder Emotionen am Dienstagabend war groß: Trauer über das Achtelfinal-Ausscheiden beim FC Chelsea mischte sich mit der Wut über die Entscheidungen des Schiedsrichter-Teams, Sorge um Julian Brandt und einer gehörigen Portion Trotz. In der konfusen Gemengelage zwischen einem unterm Strich berechtigen Ausscheiden, dem Ende einer beeindruckenden Serie zu Jahresbeginn, der Benachteiligung im Spiel, aber auch der fehlenden eigenen Mittel behielt Edin Terzic kühlen Kopf.

Angenehm reflektiert und nüchtern bewertete der Coach das 0:2 an der Stamford Bridge. "Es waren beides sehr enge Spiele, da machen Kleinigkeiten den Unterschied aus", befand er und fasste damit schon viel zusammen ohne Ausreden suchen zu wollen: "Heute waren wir in einigen Situationen unglücklich, aber das gehört zum Spiel." Denn neben Pech wie dem Fehlen der im Hinspiel noch entscheidenden Leistungsträger Brandt, Gregor Kobel und Karim Adeyemi, neben dem Nachteil des irregulären zweiten Treffers fehlte dem BVB einiges, um das Spiel doch auf seine Seite zu ziehen. Sein Team habe "definitiv kein schlechtes Spiel gemacht", sagte Terzic, "wir hätten aber ein extrem gutes Spiel gebraucht".

Probleme mit flinken Offensivkräften - Brandt bei Kontern schmerzlich vermisst

Und das lieferte Dortmund nicht, gegen die mit viel Geld zusammengestellte Auswahl von Chelsea kam zu wenig in allen Belangen. Die zuletzt so sattelfeste und stabile Abwehr um die Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hatte seine Probleme mit den schnellen Tiefenläufen der flinken Londoner Angreifer um Joao Felix und bekam auch den überragenden Kai Havertz nie in den Griff. Und im Angriff fehlten die Mittel, um einen tief und kompakt stehenden Gegner häufiger so in Bedrängnis zu bringen wie bei der Großchance von Jude Bellingham in der 56. Minute. Hohe Bälle klärte die Dreierkette um den im Kopfballduell schier unbezwingbaren Kalidou Koulibaly mit Leichtigkeit, für schnelle Kombinationen durch die Mitte fehlten Spielwitz, Raum und nicht zuletzt auch der zuletzt so starke Brandt, der bereits nach fünf Minuten mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz musste. "Jule war in den letzten Wochen ein enorm wichtiger Spieler, wenn nicht sogar der wichtigste in der Offensive. Das ist sehr bitter für uns", befand Marius Wolf.

Auch deswegen: "Der letzte Punch" habe gefehlt, stellte Keeper Alexander Meyer fest. Und damit war es für das denkbar hohe Niveau eines Champions-League-Achtelfinals auch gegen einen angeschlagenen Gegner wie Chelsea zu wenig - und nicht nur bei Nico Schlotterbeck blieb anschließend das Gefühl, "es wäre mehr möglich gewesen". "Wir wussten, dass Form und Selbstbewusstsein nicht genug sein würden", bilanzierte Terzic und griff damit seine eigenen Worte von der Pressekonferenz vor dem Spiel auf.

Probe für die Stabilität - Voller Fokus aufs Derby

Der erste Makel des bisher in allen Wettbewerben so traumhaft verlaufenen Jahres wird für den BVB auch ein Härtetest. Bisher hatten sich die Dortmunder von Rückschlägen wie unglückliche Gegentoren nicht aus der Spur bringen lassen, das Aus nun wird die große Probe für die Stabilität des Teams. Es steht viel auf dem Spiel: Nach den "Blues" warten am Samstag die "Königsblauen" zum Derby der vielleicht formstärksten Bundesliga-Teams. "Wir müssen das Spiel schnell abhaken", forderte Marius Wolf bereits am Dienstag. Am Abend dürfe "die Enttäuschung groß" sein, ab Mittwoch aber gelte "voller Fokus auf Schalke" und die nächste schwere Aufgabe: "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, das ist DAS Derby."

Die neuen Verletzungen der vergangenen Wochen erschweren die Aufgabe aber. Vor allem in der Offensive ist der Kader ohne Adeyemi, Brandt und Youssoufa Moukoko ausgedünnt, Sebastien Haller ist bei allem Bemühen derzeit kein Faktor. Und auch die Einwechselspieler Jamie Bynoe-Gittens und Donyell Malen konnten am Dienstag keine Impulse setzen. Die aber wird es beim ungeliebten und abwehrstarken Nachbarn dringend brauchen.