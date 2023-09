Das Ende 2024 kein Muss, Gündogan bleibt Kapitän, Sommermärchen als Ziel

Julian Nagelsmann betonte während seiner Antrittspressekonferenz mehrfach, dass er auf seine neue Aufgabe brenne. Und blieb bei konkreten Fragen nicht im Ungefähren.

Als der erste gemeinsame öffentliche Auftritt beendet war, klatschten sich der Bundestrainer, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler noch auf dem Podium zufrieden ab. Sie transportierten damit ein Bild, das sie auch in den vorangegangenen 52 Minuten abgegeben hatten - von einem Trio, dass nach dem Aus von Hansi Flick unbedingt zusammenkommen wollte.

Völler nennt den jüngsten Bundestrainer der Nachkriegsgeschichte einen "absoluten Glücksfall", Neuendorf erzählt vom gemeinsamen Treffen in Köln vom vergangenen Dienstag, nach dem es "wirklich gar keinen Zweifel gab, dass Julian Nagelsmann diese Aufgabe mit größter Motivation angeht. Wir haben sofort gemerkt, dass wir ihn nicht ansatzweise überzeugen müssen."

Der 36-Jährige bestätigt seinen neuen Boss: "Die Gespräche waren herausragend gut, es gab gar keinen Grund, mich überzeugen zu müssen. Die Heim-EM ist ein extremer Anreiz und eine große Herausforderung. Wir gehen es mit viel Enthusiasmus und Vorfreude, aber auch mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein an."

Ein Vertrag ist nicht immer das, was drinsteht, diese Erfahrung habe ich ja erst kürzlich gemacht. Julian Nagelsmann

Unterfüttert werden Nagelsmanns Worte dadurch, dass er für den Job auf Geld verzichtet. Obwohl der FC Bayern ihm finanziell entgegengekommen ist, hatte er beim Rekordmeister noch einen hoch dotierten bis 2026 gültigen Kontrakt, unterschrieb beim DFB nun lediglich bis 2024. "Dafür", betont er, "will ich keine Lorbeeren. Ich verdiene genug Geld, da will ich mir nicht noch auf die Schultern klopfen lassen. Es geht nicht darum, über irgendwelche Geldthemen zu sprechen. Es geht für mich um die Sache, das Turnier und den Weg dahin."

Eine klare Haltung hat Nagelsmann auch zum Thema Laufzeit. Dass die Zusammenarbeit vorerst nur bis nach der Europameisterschaft fixiert ist, lässt beiden Seiten Raum, die Dinge im Anschluss neu zu bewerten. Der Trainer stellt aber auch klar, dass im kommenden Sommer nicht Schluss sein muss: „Wir hatten den Wunsch, dass die Arbeit gegenseitiges Vertrauen weckt und nicht das Arbeitspapier. Wenn wir im Sommer dasitzen und sagen, die Zusammenarbeit war ein Erfolg, dann ist von meiner Seite nichts ausgeschlossen. Ein Vertrag ist nicht immer das, was drinsteht, diese Erfahrung habe ich ja erst kürzlich gemacht."

Nach dem Aus beim FC Bayern trifft er nun einen großen Bayern-Block wieder und sagt: "Da freue ich mich drauf. Ich habe sehr gern mit den Spielern gearbeitet. Was an der Trennung mit am meisten weh getan hat, war, dass man die Spieler dann im Fernsehen spielen sieht und es nicht mehr die eigenen Spieler sind. Ich freue mich sehr auf sie."

Nagelsmann war "schon immer" von Gündogan überzeugt

Ob Manuel Neuer Teil dieser Delegation sein wird, lässt Nagelsmann offen, umdribbelt indes hat er diese heikle Personalie nicht. Nachdem er Neuers Vertrauten, Torwarttrainer Toni Tapalovic in München abserviert hatte, war der 37-Jährige über die SZ in den Gegenangriff übergegangen, das Tischtuch zwischen Trainer und Torwart danach zerschnitten. Nun sagt der neue Bundestrainer: "Wir haben immer gesagt, dass Manuel fit werden soll, es war eine schwere Verletzung. Das Wichtigste ist, dass er gesund wird. Wenn der Fall eintritt, dann werden wir das bewerten.“ Aber wie schon Vorgänger Flick, der zuletzt auf Nachfragen zu Neuer stets Marc-André ter Stegen gelobt hat, sagt auch Nagelsmann: „Wir haben das Glück, mehrere Weltklassetorhüter zu haben."

Konkret festgelegt hat sich der neue Chef auf eine Personalie, die ebenfalls mit Spannung verfolgt wurde: Bis in den vergangenen Sommer hinein hatte Ilkay Gündogan in der Nationalelf nach einer festen Rolle zwischen Leon Goretzka und Joshua Kimmich gesucht. Beim FC Bayern galten die beiden Mittelfeldspieler als engste Vertraute des Trainers, der aber hat schon am Donnerstag mit dem Star des FC Barcelona telefoniert und sich nun auch öffentlich festgelegt hat: "Ilkay bleibt mein Kapitän. Ich war schon immer als Fußballer und Mensch extrem von ihm überzeugt."

Um Überzeugung geht es für Nagelsmann auch in den kommenden Monaten. Die Diskussionen, wie weit Deutschland aktuell von der Weltspitze entfernt ist, hat er natürlich verfolgt und erklärt in Anlehnung an die Heim-WM von 2006: "Die Idealvorstellung ist das Sommermärchen 2.0." Und ganz konkret: "Wir gehen nicht hin und sagen, dass wir eine gute Vorrunde spielen wollen. Natürlich ist es auf jedem Level so, dass man an einem Spiel oder Turnier teilnimmt, um es zu gewinnen." Die Worte sind Nagelsmanns Ausrufezeichen hinter einen Vormittag der klaren Botschaften.