"Das ekligste Los": Löwe Lex warnt vor seinem Ex-Klub

Bevor es für 1860 München in der 3. Liga wieder zur Sache geht, wartet auf die Löwen das Landespokal-Viertelfinale bei Regionalligist Buchbach. Stefan Lex gibt den Mahner.

Keiner im aktuellen Kader der Sechziger kennt den kommenden Gegner (Freitag, 19 Uhr) so wie Lex. Der 31-Jährige kickte von 2009 bis Winter 2012 in Buchbach, ehe der damalige Bundesligist aus Fürth nach 16 Toren in 20 Regionalliga-Einsätzen auf den gebürtigen Erdinger aufmerksam wurde.

"Die Atmosphäre dort, das ganze Drumherum, ist etwas Besonderes", sagt Lex auf der 1860-Website über seinen ehemaligen Klub: "Von den Spielern kenne ich nur noch Aleks Petrovic, mit dem ich zusammengespielt habe." Die Löwen sind aktuell mit 13 Punkten aus elf Spielen 13. der 3. Liga, Buchbach ist in der Regionalliga hervorragend aus den Startlöchern gekommen und ist mit 29 Zählern aus 16 Spielen immerhin Vierter.

Lex erwartet "eine ganz harte Nummer"

Nicht umsonst gibt Lex im Vorfeld also den Mahner. "Für uns als Auswärtsmannschaft ist es das ekligste Los, Freitagabend dort spielen zu müssen. Das wird sicher eine ganz harte Nummer", glaubt der Offensivspieler zu wissen. Und er kenne die Buchbacher Methoden, sich auf solche Highlight-Spiele einzuschwören. "Trotzdem: Wir sind der Favorit und wollen unbedingt weiterkommen!"

Ist der Halbfinal-Einzug dann erstmal geschafft, beginnt bereits die Vorbereitung aufs nächste Highlight. In der Liga trifft die Mannschaft von Trainer Michael Köllner am 16. Oktober (14 Uhr) zu Hause auf die formstarken Mannheimer, die sich bis auf Rang drei vorgeschoben haben.