"Das einzige Team, das gesünder wird": Green Bay und die drei Play-off-Asse

Die Green Bay Packers waren in dieser Saison stark von Verletzungen gebeutelt. Jetzt hat das Team drei Asse für die Play-offs in der Hinterhand.

Es war ein Anfang. Erstmals seit seiner Schulterverletzung in Woche vier der laufenden NFL-Woche stand Packers-Cornerback Jaire Alexander wieder auf dem Trainingsplatz. Der All-Pro der Vorsaison ist einer von drei Spielern, die zu den fünf, sechs besten im gesamten Packers-Kader gehören - und seit längerer Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Neben Alexander muss das Team von Quarterback Aaron Rodgers bereits seit dem ersten Spieltag auf Pass Rusher Za'Darius Smith (nach Rücken-OP) und schon die gesamte Saison auf Left Tackle David Bakhtiari (nach Kreuzbandriss in der Vorsaison) verzichten - beide zählen auf ihren jeweiligen Positionen zur absoluten Elite der NFL.

Die Verletzungssorgen sind so groß wie kaum woanders - die Hoffnung aber auch

Umso überraschender, dass die Packers den Ausfall ihrer drei Stars erstaunlich gut verkraftet haben und bei einer Bilanz von 9:3 - zumal in O-Liner Elgton Jenkins und Tight End Robert Tonyan zwei weitere Leistungsträger des Teams jeweils mit Kreuzbandrissen für die gesamte Saison wegbrachen und nun auch noch Wide Receiver Randall Cobb unters Messer muss - Rückkehr noch in dieser Saison äußerst fraglich. In einem in dieser Woche veröffentlichten "ESPN"-Ranking wurden die Packers als das Team mit den zweitgrößten Verletzungssorgen der ganzen Liga eingestuft.

Aber: Wie lange noch? "Die Packers sind vielleicht das einzige Team in der NFL, das im späten Dezember gesünder ist als im Oktober und November", sagte NFL-Insider Ian Rapoport am Donnerstag in der "Pat McAfee Show". In einer Zeit, in der anderen Mannschaften mit fortschreitender Saisondauer die Spieler im Wochenrhythmus wegbrechen, könnte das zum Faustpfand werden.

Fast ein Jahr Verletzungspause: Erreicht Bakhtiari wieder sein Level?

Die Rückkehr von Alexander könnte die Defense, die in Abwesenheit ihrer zwei besten Spieler teilweise überperformte, noch einmal auf ein neues Level heben. Noch wichtiger - das musste Green Bay im vergangenen NFC Championship Game gegen die Tampa Bay Buccaneers schmerzhaft erfahren - wäre aber wohl ein vollkommen fitter Bakhtiari. Die Unerfahrenheit der ersatzgeschwächten Offensive Line konnten die Packers bislang durch geschicktes Playcalling von Coach Matt LaFleur ausgleichen. Gegen die Top-Teams in den Play-offs wäre das aber kaum zu kompensieren. Laut Rapoport ist mit einer Rückkehr von Bakhtiari "Mitte bis Ende Dezember" zu rechnen. Offen natürlich, ob er nach fast einem Jahr Verletzungspause wieder an sein gewohntes Level herankommt.

Smith, dessen Fehlen vom jungen Rashan Gary exzellent aufgefangen wurde, sollte dem Insider zufolge zum Jahreswechsel wieder einsatzbereit sein - auch wenn LaFleur selbst noch Vorsicht walten lässt. "Wir sehen von Tag zu Tag mit den Jungs und werden sehen, wo wir Ende der Woche stehen", sagte er am Mittwoch. "Glauben Sie mir, sie wollen unbedingt wieder da rausgehen."

Und pünktlich zu den Play-offs, die die Packers in der schwachen NFC North wohl bald sicher erreicht haben sollten, allesamt wieder da sein. Gleich drei Asse also - der Ärmel von Coach LaFleur ist dicht bestückt.