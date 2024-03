Das EHF-Ranking der Nationalmannschaften 2024

Die Medaillengewinner der letzten Handball-EM führen auch das Nationalmannschaftsranking der Europäischen Handballföderation an. Dänemark, Frankreich und Schweden erreichten bei den vergangenen drei Großturnieren jeweils das Halbfinale und konnten auch einmal einen Titel gewinnen. handball-world wirft einen detaillierten Blick auf die Rangliste, die auch über die Setzliste für die Qualifikation zur Handball-EM 2026 maßgeblich ist.

Mit 432 Punkten führt Dänemark das Ranking an, das Team von Nikolaj Jacobsen schnappte sich davon 160 Punkte mit dem Gewinn der Handball-WM 2023, 144 Zähler durch Silber bei der diesjährigen Handball-EM und holte mit Bronze vor zwei Jahren noch einmal 128 Punkte.

Frankreich folgt mit acht Punkten Rückstand, diese folgen vor allem aus der Niederlage gegen die Dänen im Platzierungsspiel bei der Handball-EM 2022. Wenn nach der Handball-WM 2023 ein neues Ranking erstellt wird, dann gehen die beiden Topnationen praktisch gleichauf in das Rennen um Platz eins - Frankreich ist Vizeweltmeister und amtierender Europameister.

Schweden hingegen hat mit 408 Zählern schon einen kleinen Rückstand, verliert zudem beim kommenden Turnier die Punkte für den EM-Titel 2022. Neben dem Trio ist auch Norwegen als künftiger EM-Gastgeber auf Rang 6 schon vorzeitig für die nächste Handball-Europameisterschaft qualifiziert.

Spaniens Vorrundenaus wirkt lange nach

Deutschland hat sich mit dem Einzug ins Halbfinale der letzten Europameisterschaft auch an Spanien vorbeigezogen. Die Iberer waren in der Vorrunde an Kroatien und Österreich, Deutschlands Gegner in der Olympiaqualifikation diese Woche, gescheitert.

Gerade einmal vier Punkte Vorsprung hat das Team von Alfred Gislason im aktuellen Ranking, allerdings verliert Spanien das EM-Silber von 2022 demnächst und damit weitere 48 Punkte auf das DHB-Team. 68 Zähler Polster konnte man sich beim Heimturnier sichern.

Warum ist Island besser als Kroatien?

Kroatien wird auf Rang 9 geführt, punktgleich mit Island. Österreich belegt Rang 13, gleichauf mit Montenegro und Serbien. Die EHF berücksichtigt hier das letzte Ergebnis, also die Euro 2024. Auswirkungen auf die Setzliste hatte es bei beiden Nationen nicht.

Ganz anders hingegen bei Griechenland, die Hellenen sind punktgleich mit Bosnien-Herzegowina, der Slowakei und Belgien. Griechenland und Bosnien-Herzegowina haben 2024 mehr Zähler geholt als die Konkurrenz, im Vorjahr waren die Griechen aber besser als die Bosnier und schnappten sich damit einen Platz im zweiten Lostopf. Für Lostopf 3 profitierte Italien vom besseren Qualifikationsergebnis bei der Handball-EM gegenüber Finnland.

Russland und Belarus aktuell suspendiert

Russland und Belarus sind aktuell suspendiert, beide Nationen verlieren damit kräftig Punkte im Ranking. Die Russen waren 2022 noch Siebter bei der Handball-EM und holten damit 80 Punkte, für die 2. Runde der Play-offs zur WM-Qualifikation folgten weitere 24 Punkte.

Belarus hingegen hatte sich mit Rang 17 beim Großturnier vor zwei Jahren noch 36 Zähler geholt und 20 Punkte für die 1. Runde der Play-offs zur WM-Qualifikation geholt. Da man auch an der Handball-WM im kommenden Jahr nur noch mit einer Wildcard teilnehmen könnte, sofern die Suspendierung aufgehoben wird, droht beiden Nationen ein weiterer Absturz.

Christian Stein

EHF-Ranking der Nationalmannschaften 2024